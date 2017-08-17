Месси оскорбил Рамоса за откинутый мяч

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оскорбил защитника «Реала» Серхио Рамоса во время ответного матча за Суперкубок Испании. Инцидент произошел на 64-й минуте встречи. Рамос сделал вид, что передает Месси рукой мяч, но вместо этого отбросил его в сторону. Месси такое отношение не понравилось, он обозвал соперника «выродком».

Напомним, что «Реал» стал обладателем Суперкубка Испании, обыграв по сумме двух встреч сине-гранатовых со счетом 5:1.