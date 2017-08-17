Месси оскорбил Рамоса за откинутый мяч

бл, ну зачем он это делает? лучший центральный защитник в мире, бешеный талант и авторитет, но постоянно с его стороны эти детские выходки.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оскорбил защитника «Реала» Серхио Рамоса во время ответного матча за Суперкубок Испании. Инцидент произошел на 64-й минуте встречи. Рамос сделал вид, что передает Месси рукой мяч, но вместо этого отбросил его в сторону. Месси такое отношение не понравилось, он обозвал соперника «выродком».
Напомним, что «Реал» стал обладателем Суперкубка Испании, обыграв по сумме двух встреч сине-гранатовых со счетом 5:1.
Sergio Ramos clowning Leo Messi— ramiro dos (@bloggerboxing2) 16 августа 2017 г.
Jajajajajajaja pic.twitter.com/PaGiT3lpxH