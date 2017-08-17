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Месси оскорбил Рамоса за откинутый мяч

17 августа 2017, 09:31
64

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оскорбил защитника «Реала» Серхио Рамоса во время ответного матча за Суперкубок Испании. Инцидент произошел на 64-й минуте встречи. Рамос сделал вид, что передает Месси рукой мяч, но вместо этого отбросил его в сторону. Месси такое отношение не понравилось, он обозвал соперника «выродком».

Напомним, что «Реал» стал обладателем Суперкубка Испании, обыграв по сумме двух встреч сине-гранатовых со счетом 5:1.

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Источник: Marca
Испания. Примера Реал Барселона Рамос Серхио Месси Лионель
Комментарии (64)
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Jenea83
1502953016
Рамос хороший игрок но человек говно. Не раз это доказывал. Видать Пепе многому его научил.
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cska-62
1502953452
Понимаю Месси. А Серхио Рамос - просто говно! На месте судьи я бы его удалил за неспортивное поведение!
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Александр52
1502961115
Согласен с Месси полностью. Рамос не просто негодяй, он футбольный террорист, сколько футболистов он покалечил из подтишка. Его нарушения все на грани фола и он профессионально их исполняет провоцируя игроков на ответные действия против него. А последний случай когда он как бы вежливо сначала протягивает Лео мяч, а потом подбрасывает его демонстративно вверх, это отвратительный поступок. Таков Рамос, ему пора к психиатру. Таков современный футбол. А судьи кто?
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portero
1502961793
Месси супер игрок , но его зря так боготворят , теперь в Барселоне нет тренера , есть только Месси, вот поэтому нет игры , судьи помогли пройти ПСЖ в том году , в этом халявы не будет весь фарт выбран
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de bruyne
1502962911
Рамос просто самый униженый защитник вечно чморили.. тем более месси его
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B.G.
1502963296
Рамос не прав, не красиво поступил - не по мужски!
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bset
1502963586
К чему такой поступок? Тем более, при счете 2:0.
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eriquexruots
1502963614
Если судить чисто без эмоций, по правилам, то Рамос мяч далеко не откинул, передал игроку Барсы. Все по правилам. Но поступок странный. Зачем?
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SKS6891
1502967186
Правильно сказал.
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Йост
1502978813
Грязный поступок - грязная игра - грязная победа - и кубок в руках Реала такой же вонючий, как и они сами....
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