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    Месси оскорбил Рамоса за откинутый мяч

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оскорбил защитника «Реала» Серхио Рамоса во время ответного матча за Суперкубок Испании. Инцидент произошел на 64-й минуте встречи. Рамос сделал вид, что передает Месси рукой мяч, но вместо этого отбросил его в сторону. Месси такое отношение не понравилось, он обозвал соперника «выродком».

    Напомним, что «Реал» стал обладателем Суперкубка Испании, обыграв по сумме двух встреч сине-гранатовых со счетом 5:1.

    Источник: Marca

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    17.08.2017 09:31
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +86

      greatsergey_nokappa 18 августа 2017, 01:10

      бл, ну зачем он это делает? лучший центральный защитник в мире, бешеный талант и авторитет, но постоянно с его стороны эти детские выходки.

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 17 августа 2017, 23:25

      Eсли за этот поступок считаете Рамоса выродком , тогда будучий тренером барселоны гвардиола тоже в свое время поступил с Рональдо так же.Тогда большим выродком считается сам гвардиола , потому что впервые так поступил именно он.

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      Рейтинг: +18

      Idol777 17 августа 2017, 20:25

      Любой бы на месте Месси так бы и ответил! Рамос как всегда в своем репертуаре!

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 17 августа 2017, 20:06

      Дааа... ))) Давайте и Рамоса... На 5 матчей...)))) Как же,обидел "обиженного". Зидана тоже надо бы... Выиграл у Барсы дважды подряд...

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      Рейтинг: +458

      Йост 17 августа 2017, 17:06

      Грязный поступок - грязная игра - грязная победа - и кубок в руках Реала такой же вонючий, как и они сами....

      -2
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik > Йост 17 августа 2017, 18:33

      то что ты пишешь делает тебя грязным и вонючим куском дерьма

      2
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 17 августа 2017, 16:20

      Вы тут все как девочки: урод, конченый, негодяй, обидел бедного Месси, что же теперь будет?
      Ахахаха)) Да, поступок Рамоса - абсолютно не правильный... но не правильный для одних людей, но не для таких как Рамос. Он футбольный хулиган: жесткие подкаты, острый язик, провокации, постоянные карточки и удаления...
      Если уж поступок Рамоса такой омерзительный, то я тогда не знаю какие слова подобрать к поступкам и высказываниям Пике... его как называть?

      1
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Kybik-Pybik 17 августа 2017, 16:31

      ну... есть отличное слово для него, после последних твитов про неймара - пи..болом его помоему даже многие болельщики барсы называют :-D

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      Рейтинг: +45

      Тим2015 17 августа 2017, 15:12

      Даже Гвардиола такое делал с Роналду

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      Рейтинг: +38

      Aleksey Scream 17 августа 2017, 15:04

      Не достойно Рамос поступил

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      Рейтинг: +13

      Александр Акопов 17 августа 2017, 15:00

      Если ты гавно то это навсегда - кем бы ты ни был

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 17 августа 2017, 14:51

      Чисто потроллить оппонента(поиграть на нервах)в день такого противостояния и покрыть по матери из этой мелочи-очень разные вещи!Первое юмор или подмах(как вам пожелается)а второе чистого рода низкий афронт по отношению к личности!Не ожидал такого от Месси,например.Что стало с людьми яро защищающих поношение игрока,его матери,семьи в целом?Низость да и только,овощами земля полнится.

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