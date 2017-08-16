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    В Германии считают поведение Дембеле недостойным

    Спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль считает, что поведение нападающего дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле не красит футболиста и вредит футболу в целом.

    «Если футболист приходит к руководству клуба и говорит, что у него есть выгодное предложение от другой команды, то это считается нормальным. Хорошо, если у него есть шанс подписать выгодный контракт и прогрессировать.

    Ненормальной же является ситуация, когда футболист публично пытается требовать от клуба отпустить его и бастует… Это вредит футболу», – приводит слова Эберля Sport1.de.

    Стоит напомнить, что «Боруссия» отстранила 20-летнего француза от тренировок. Позже ему разрешили вернуться к тренировкам, но без общения с одноклубниками.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2017 11:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 августа 2017, 17:20

      Барса заплатила 10 лямов ему чтобы так вел себя... конце чтобы за любую сумму его в барс продали

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 августа 2017, 14:17

      Молодой, а уже зазвездил. У многих бывает, но не у всех проходит.

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 16 августа 2017, 13:08

      они лягушатники все такие!

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