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В Германии считают поведение Дембеле недостойным

16 августа 2017, 11:43
3

Спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль считает, что поведение нападающего дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле не красит футболиста и вредит футболу в целом.

«Если футболист приходит к руководству клуба и говорит, что у него есть выгодное предложение от другой команды, то это считается нормальным. Хорошо, если у него есть шанс подписать выгодный контракт и прогрессировать.

Ненормальной же является ситуация, когда футболист публично пытается требовать от клуба отпустить его и бастует… Это вредит футболу», – приводит слова Эберля Sport1.de.

Стоит напомнить, что «Боруссия» отстранила 20-летнего француза от тренировок. Позже ему разрешили вернуться к тренировкам, но без общения с одноклубниками.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Боруссия Д Боруссия М Дембеле Усман
Комментарии (3)
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David_Fio
1502878101
они лягушатники все такие!
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zatonn
1502882250
Молодой, а уже зазвездил. У многих бывает, но не у всех проходит.
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de bruyne
1502893231
Барса заплатила 10 лямов ему чтобы так вел себя... конце чтобы за любую сумму его в барс продали
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