В Германии считают поведение Дембеле недостойным

Спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль считает, что поведение нападающего дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле не красит футболиста и вредит футболу в целом.

«Если футболист приходит к руководству клуба и говорит, что у него есть выгодное предложение от другой команды, то это считается нормальным. Хорошо, если у него есть шанс подписать выгодный контракт и прогрессировать.

Ненормальной же является ситуация, когда футболист публично пытается требовать от клуба отпустить его и бастует… Это вредит футболу», – приводит слова Эберля Sport1.de.

Стоит напомнить, что «Боруссия» отстранила 20-летнего француза от тренировок. Позже ему разрешили вернуться к тренировкам, но без общения с одноклубниками.