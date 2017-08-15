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    Литовские судьи обслужат матч «Краснодара» в Лиге Европы

    Бригада арбитров из Литвы во главе с Гедиминасом Мажейкой обслужит первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Краснодар» будет принимать на своем поле «Црвену Звезду». В состав судейской бригады войдут Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас, резервным рефери будет Юрий Пашковский.

    Мажейка имеет опыт работы на матче с участием «Краснодара» в еврокубках. В сезоне-2016/17 он судил домашнюю встречу «быков» против албанского «Партизани», которая закончилась со счетом 4:0.

    Напомним, что первый матч между «Краснодаром» и «Црвеной Звездой» состоится в четверг, 17 августа. Ответная игра состоится 24 августа в Белграде.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    15.08.2017 10:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 16 августа 2017, 16:17

      засудят! пипец краснадару от литовцев

      0
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      Рейтинг: +122

      Serg_2006 15 августа 2017, 21:14

      Не хрен на зеркало пинать - коль рожа кривая! Необходимо самим уверенно обыгрывать. Без оглядки на судейство.

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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 15 августа 2017, 17:22

      Мы играем дома, и по барабану эти литовские клоуны.Вперед «Краснодар» ,родина ждет только победы,России нужен рейтинг!

      0
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      Рейтинг: +27

      Nazar2018 15 августа 2017, 14:22

      Играть надо,а не с судьями спорить...

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 15 августа 2017, 13:21

      Без паники ! Всё будет хорошо !

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 августа 2017, 12:57

      Кроме русофобов никого не могли найти? Еще бы хахлов поставили!

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 15 августа 2017, 11:49

      придется просрать чтобы выгнали этого клоуна

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 15 августа 2017, 11:31

      это может быть не очень хорошо

      3
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