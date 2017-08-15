Литовские судьи обслужат матч «Краснодара» в Лиге Европы

Бригада арбитров из Литвы во главе с Гедиминасом Мажейкой обслужит первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Краснодар» будет принимать на своем поле «Црвену Звезду». В состав судейской бригады войдут Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас, резервным рефери будет Юрий Пашковский.

Мажейка имеет опыт работы на матче с участием «Краснодара» в еврокубках. В сезоне-2016/17 он судил домашнюю встречу «быков» против албанского «Партизани», которая закончилась со счетом 4:0.

Напомним, что первый матч между «Краснодаром» и «Црвеной Звездой» состоится в четверг, 17 августа. Ответная игра состоится 24 августа в Белграде.