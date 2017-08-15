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Литовские судьи обслужат матч «Краснодара» в Лиге Европы

15 августа 2017, 10:45
7

Бригада арбитров из Литвы во главе с Гедиминасом Мажейкой обслужит первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Краснодар» будет принимать на своем поле «Црвену Звезду». В состав судейской бригады войдут Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас, резервным рефери будет Юрий Пашковский.

Мажейка имеет опыт работы на матче с участием «Краснодара» в еврокубках. В сезоне-2016/17 он судил домашнюю встречу «быков» против албанского «Партизани», которая закончилась со счетом 4:0.

Напомним, что первый матч между «Краснодаром» и «Црвеной Звездой» состоится в четверг, 17 августа. Ответная игра состоится 24 августа в Белграде.

Источник: ФК «Краснодар»
Лига Европы Краснодар Црвена Звезда Мажейка Гедиминас
Комментарии (7)
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BAIv
1502785912
это может быть не очень хорошо
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карасевщина
1502786947
придется просрать чтобы выгнали этого клоуна
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prezent2017
1502791024
Кроме русофобов никого не могли найти? Еще бы хахлов поставили!
Ответить
Nazar2018
1502796122
Играть надо,а не с судьями спорить...
Ответить
Бугимен
1502806939
Мы играем дома, и по барабану эти литовские клоуны.Вперед «Краснодар» ,родина ждет только победы,России нужен рейтинг!
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Serg_2006
1502820864
Не хрен на зеркало пинать - коль рожа кривая! Необходимо самим уверенно обыгрывать. Без оглядки на судейство.
Ответить
fhnv
1502889460
засудят! пипец краснадару от литовцев
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