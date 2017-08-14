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    Роналду может быть дисквалифицирован на 12 матчей

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рискует получить длительную дисквалификацию после своего удаления в матче за Суперкубок Испании с «Барселоной», сообщает Sport.es. Главный арбитр этой встречи Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа отметил в протоколе после финального свистка то, что португалец толкнул его перед тем, как покинул поле из-за удаления. По правилам испанской футбольной федерации это может грозить игроку дисквалификацией на срок от 4 до 12 матчей.

    В случае, если федерация пойдет по пути наиболее мягкого наказания, Роналду может пропустить 4 игры – ответную за Суперкубок с «Барселоной», а также в чемпионате Испании с «Депортиво», «Валенсией» и «Леванте».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2017 06:16
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 16 августа 2017, 09:13

      Гей-фанаты барселоны наступают:( Ща всех заминусуют, и пойдут жечь чучело Роналду.

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 14 августа 2017, 15:28

      Вот как по мне...раздули слона из мухи... Ну судья накачипурил... ну звездун подтолкнул слегка... а крику то крику...))) судье выговор, звездуну 1 матч, всем успокоиться и играть второй матч)))

      1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 14 августа 2017, 14:13

      такое ощущение что Роналдо кровник этого судьи

      1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 14 августа 2017, 14:12

      Не Роналду нужно дисквалифицировать на 12 матчей, а судью на 24 игры

      1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 14 августа 2017, 13:02

      Думаю Перес решит, он не Бартамеу! Независимые судьи отменят красную, и все дела! Лапорте нам нужен!!!

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 августа 2017, 12:59

      Ну это блять вообще.... Куда мир катится? На ровном месте рисуют беспредел... Их бы в Россию в начало 90-ых там бы ребята сразу пояснили за жизнь и пацанские поступки...

      -1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 14 августа 2017, 12:57

      А за такое судейство надо в жопу драть. И потом не выпускать на поле никогда.

      -1
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      Рейтинг: +498

      Поль 14 августа 2017, 12:45

      Чаще вижу, что подсуживают мадридцам - моё личное мнение. Но в этот раз судья отмочил!!! Пенальти левый, удаление - ещё левее)). Сам - болельщик реала, насчёт судейства незаангажирован

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      Рейтинг: +24996

      bset 14 августа 2017, 12:32

      Если сравнить ошибки и ту силу толчка, судья ну очень легко отделался.

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2017, 12:09

      На Реал давят все, как и на Зенит. Газетчикам и функционерам не нужен явный лидер - денег мало получается. Вон сколько на Зенит вопили, что нужна интрига у чемпионате. Через месяц опять вопль начнется.

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