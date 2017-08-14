Роналду может быть дисквалифицирован на 12 матчей

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рискует получить длительную дисквалификацию после своего удаления в матче за Суперкубок Испании с «Барселоной», сообщает Sport.es. Главный арбитр этой встречи Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа отметил в протоколе после финального свистка то, что португалец толкнул его перед тем, как покинул поле из-за удаления. По правилам испанской футбольной федерации это может грозить игроку дисквалификацией на срок от 4 до 12 матчей.

В случае, если федерация пойдет по пути наиболее мягкого наказания, Роналду может пропустить 4 игры – ответную за Суперкубок с «Барселоной», а также в чемпионате Испании с «Депортиво», «Валенсией» и «Леванте».