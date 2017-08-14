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Роналду может быть дисквалифицирован на 12 матчей

14 августа 2017, 06:16
52

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рискует получить длительную дисквалификацию после своего удаления в матче за Суперкубок Испании с «Барселоной», сообщает Sport.es. Главный арбитр этой встречи Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа отметил в протоколе после финального свистка то, что португалец толкнул его перед тем, как покинул поле из-за удаления. По правилам испанской футбольной федерации это может грозить игроку дисквалификацией на срок от 4 до 12 матчей.

В случае, если федерация пойдет по пути наиболее мягкого наказания, Роналду может пропустить 4 игры – ответную за Суперкубок с «Барселоной», а также в чемпионате Испании с «Депортиво», «Валенсией» и «Леванте».

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (52)
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тигрик
1502681321
Идиотский судья. Но Роналду тож канеш не сдержался, а кто бы смог...
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овертайм
1502681386
судья продажная
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talgatnurzhanov2006
1502683108
роналдо вообще ах...ел, типа ему всё можно.
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Psih86
1502685544
Правильно,12 игр сурогату,чтобы подумал на досуге!
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Dgad
1502689134
Судья за уши тащил весь матч Барсу, но все равно класс игроков Реала показал кто есть кто,
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4agaaa
1502689208
Когда же судей дисквалифицировать будут??? Это же беспредел судейский!!!
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Manilov
1502691353
Не знаю, как это звучит на слэнге в Испании, а у нас, как справедливо отметили многие - это называется Беспредел. Лично мне было глубоко пофиг, кто выиграет матч, просто хотел красивого зрелища. Но то, что учинил этот, с позволения сказать, судья просто ни в какие рамки не лезет.
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Vieri89
1502694253
Хотите сказать Роналду не симулировал? Была борьба и видно что вратарь первый до мяча, тот решил упасть. Если даже был толчок не большой, за такое пенальти не дают. Всё правильно жёлтая карточка вторая, не будет больше падать!
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vavilon69
1502694267
Судья хотел стать ГЛАВНЫМ лицом матча .... и стал им ! ( прискорбно )
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BRO_football
1502697327
Судьи такие ранимые существа. К ним вообще нельзя прикасаться. Наверное после толчка Роналду судья впадёт в глубочайшую депрессию. Да за то что он сделал, ему в морду дать было мало.
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