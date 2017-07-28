Кокорин – Маслову: «Спасибо вам за все. Эта победа и гол в вашу честь»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин посвятил победу над «Бней Иегудой» и свой гол в ворота израильской команды Валерию Маслову. Напомним, что экс-футболист московского «Динамо» 27 июля скончался на 78 году жизни.

«Ушел из жизни легендарный спортсмен и мой большой друг... Я очень дорожил нашей дружбой. Спасибо вам за все. Эта победа и гол в вашу честь.

Я знаю, что вы всегда где-то рядом. Вечная память, Валерий Павлович Маслов», – написал Кокорин.