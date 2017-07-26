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Смольников не полетел с «Зенитом» в Израиль

26 июля 2017, 09:32
10

В среду, 26 июля, «Зенит» вылетел в Тель-Авив, где пройдет первый матч с «Бней-Иегудой» третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Всего в Израиль главный тренер Роберто Манчини взял 22 футболиста:

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Максим Карпов, Бранислав Иванович, Хави Гарсия, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

Полузащитники: Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Эрнани, Олег Шатов, Жулиано;

Нападающие: Артем Дзюба, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Дмитрий Полоз.

Матч с «Бней-Иегудой» пройдет в четверг, 27 июля, и начнется в 20:30 по московскому времени.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Зенит
Комментарии (10)
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XaXatyn
1501051201
Андрей Лунев
Денис Терентьев, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Доменико Кришито
Леандро Паредес, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа
Александр Кокорин (Олег Шатов), Дмитрий Полоз,Себастьян Дриусси .
Я хотел бы такой состав увидеть!
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paracetamol
1501051213
Надо Терентьева, Карпова и Полоза проверить.
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СШГЭС
1501051445
Не отмажутся израильтяне.
Ответить
Сибирь за Спартак
1501052397
Мест не хватило.
Ответить
adekvat
1501052894
Удачи и победы с крупным счетом.
Ответить
Lev Aleks
1501053514
ничья максимум, а то и проиграют
Ответить
vladimir-7
1501053684
Может быть у Смольникова травма? Здоровья И. Смольникову, команде Зенит желаю удачи и крупной победы. Покажите всем, что мы из России и будем бить всех подряд.
Ответить
Бугимен
1501053777
Болельщики Спартака,желают Зениту только победы!☣ ☣☣ ☣Вперед Россия,побеждай всех красиво! Забивай красивые голы - В наших силах. Давай, давай. ... Мы с тобой живём в России. Вместе с нами вся страна Чемпионы навсегда. Оле Ола Вперёд Россия Спартак, Цска,Краснодар, Локомотив, Зенит Всех красиво победит.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1501054733
Желаю повторения успеха армейцев.
Ответить
Евгений wolf
1501069465
Игорьку быстрого восстановления...Ну а Зенит вперед за кубком..
Ответить
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