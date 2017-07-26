Смольников не полетел с «Зенитом» в Израиль

В среду, 26 июля, «Зенит» вылетел в Тель-Авив, где пройдет первый матч с «Бней-Иегудой» третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Всего в Израиль главный тренер Роберто Манчини взял 22 футболиста:

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Максим Карпов, Бранислав Иванович, Хави Гарсия, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

Полузащитники: Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Эрнани, Олег Шатов, Жулиано;

Нападающие: Артем Дзюба, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Дмитрий Полоз.

Матч с «Бней-Иегудой» пройдет в четверг, 27 июля, и начнется в 20:30 по московскому времени.