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    Смольников не полетел с «Зенитом» в Израиль

    В среду, 26 июля, «Зенит» вылетел в Тель-Авив, где пройдет первый матч с «Бней-Иегудой» третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Всего в Израиль главный тренер Роберто Манчини взял 22 футболиста:

    Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

    Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Максим Карпов, Бранислав Иванович, Хави Гарсия, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

    Полузащитники: Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Эрнани, Олег Шатов, Жулиано;

    Нападающие: Артем Дзюба, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Дмитрий Полоз.

    Матч с «Бней-Иегудой» пройдет в четверг, 27 июля, и начнется в 20:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    26.07.2017 09:32
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    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +52

      Евгений wolf 26 июля 2017, 14:44

      Игорьку быстрого восстановления...Ну а Зенит вперед за кубком..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 26 июля 2017, 10:38

      Желаю повторения успеха армейцев.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 26 июля 2017, 10:22

      Болельщики Спартака,желают Зениту только победы!☣ ☣☣ ☣Вперед Россия,побеждай всех красиво! Забивай красивые голы - В наших силах. Давай, давай. ... Мы с тобой живём в России. Вместе с нами вся страна Чемпионы навсегда. Оле Ола Вперёд Россия Спартак, Цска,Краснодар, Локомотив, Зенит Всех красиво победит.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 июля 2017, 10:21

      Может быть у Смольникова травма? Здоровья И. Смольникову, команде Зенит
      желаю удачи и крупной победы. Покажите всем, что мы из России и будем бить
      всех подряд.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 26 июля 2017, 10:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ничья максимум, а то и проиграют

      -9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 26 июля 2017, 10:08

      Удачи и победы с крупным счетом.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 26 июля 2017, 09:59

      Мест не хватило.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 26 июля 2017, 09:44

      Не отмажутся израильтяне.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17733

      paracetamol 26 июля 2017, 09:40

      Надо Терентьева, Карпова и Полоза проверить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 26 июля 2017, 09:40

      Андрей Лунев

      Денис Терентьев, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Доменико Кришито

      Леандро Паредес, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа

      Александр Кокорин (Олег Шатов), Дмитрий Полоз,Себастьян Дриусси .

      Я хотел бы такой состав увидеть!

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