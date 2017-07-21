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    Симонян: «Стрельцов был уникальным. Такие рождаются раз в 100 лет»

    21 июля вся футбольная общественность России вспоминает знаменитого форварда советских времен Эдуарда Стрельцова, которому в этот день исполнилось бы 80 лет. Свою характеристику нападающему дал его современник, а ныне один из руководителей РФС Никита Павлович Симонян.

    «Эдуард – уникальное явление в футболе. Такие рождаются раз в век. Все прекрасно знают историю, как я ему отдавал олимпийскую медаль, поскольку он сыграл больше игр на турнире, чем я, а он дважды отказывался. У нас всегда были нормальные, добрые отношения. Он уважительно относился ко мне, так как разница в возрасте у нас была примерно 10 лет.

    Эдуард обращался ко мне не по имени, а называл «Палыч». Он был скромный парень, можно сказать, большой ребенок. Многие сравнивают его с Гердом Мюллером. Они оба великие. А его тандем с Валентином Ивановым… Это тоже отечественное и мировое явление в футболе, потому что аналогов такого взаимодействия я никогда не видел», – заявил не менее именитый советский игрок.

    Эдуард Стрельцов с 1954 по 1970 годы (с перерывом на 1958-1965 годы из-за отбывания срока за изнасилование) защищал цвета московского «Торпедо», проведя за черно-белых 222 игры и забив 99 голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2017 17:11
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 21 июля 2017, 19:58

      С ним бы и результат сборной на ЧМ-58 был бы другим. ВЕЛИКИЙ БЫЛ ФУТБОЛИСТ его боготворили в то время

      0
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    • ...
      Рейтинг: +139

      NNNN-4 21 июля 2017, 18:42

      Фурцева подсуетилась, стерва.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 июля 2017, 18:22

      раз в 100 лет,значит осталось ждать еще 20 лет

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 июля 2017, 17:26

      Просто насильник,а так скромняга парень

      -2
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > андрей андреев 21 июля 2017, 18:21

      а ты свечку держал,вот бы тебя так не за хрен посадили запел бы или закукарекал по другому

      1
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      Рейтинг: +34

      unikol > андрей андреев 21 июля 2017, 20:32

      А вы знаете, как было на самом деле? или только для того, чтобы отметиться?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > unikol 21 июля 2017, 20:53

      Как было на самом деле мы никогда не узнаем,но что его задерживали за пьяные драки-это факт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 21 июля 2017, 17:22

      Жаль. что систела проехала по ГЕНИЮ. Ума не хватило сберечь.

      1
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