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  • Симонян: «Стрельцов был уникальным. Такие рождаются раз в 100 лет»

Симонян: «Стрельцов был уникальным. Такие рождаются раз в 100 лет»

21 июля 2017, 17:11
8

21 июля вся футбольная общественность России вспоминает знаменитого форварда советских времен Эдуарда Стрельцова, которому в этот день исполнилось бы 80 лет. Свою характеристику нападающему дал его современник, а ныне один из руководителей РФС Никита Павлович Симонян.

«Эдуард – уникальное явление в футболе. Такие рождаются раз в век. Все прекрасно знают историю, как я ему отдавал олимпийскую медаль, поскольку он сыграл больше игр на турнире, чем я, а он дважды отказывался. У нас всегда были нормальные, добрые отношения. Он уважительно относился ко мне, так как разница в возрасте у нас была примерно 10 лет.

Эдуард обращался ко мне не по имени, а называл «Палыч». Он был скромный парень, можно сказать, большой ребенок. Многие сравнивают его с Гердом Мюллером. Они оба великие. А его тандем с Валентином Ивановым… Это тоже отечественное и мировое явление в футболе, потому что аналогов такого взаимодействия я никогда не видел», – заявил не менее именитый советский игрок.

Эдуард Стрельцов с 1954 по 1970 годы (с перерывом на 1958-1965 годы из-за отбывания срока за изнасилование) защищал цвета московского «Торпедо», проведя за черно-белых 222 игры и забив 99 голов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Симонян Никита
Комментарии (8)
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aurora5858
1500646959
Жаль. что систела проехала по ГЕНИЮ. Ума не хватило сберечь.
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андрей андреев
1500647191
Просто насильник,а так скромняга парень
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Garrincha58
1500650569
раз в 100 лет,значит осталось ждать еще 20 лет
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NNNN-4
1500651763
Фурцева подсуетилась, стерва.
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ARSENAL TULA
1500656299
С ним бы и результат сборной на ЧМ-58 был бы другим. ВЕЛИКИЙ БЫЛ ФУТБОЛИСТ его боготворили в то время
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