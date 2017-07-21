Заболотный с «Тосно» готов биться за три очки в каждом матче

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный рассказал, что руководство клуба пока не поставило конкретных целей на сезон перед своими футболистами.

Напомним, по итогам прошлого сезона клуб из Ленинградской области впервые в истории пробился в РФПЛ.

– Ваша команда на протяжении всей своей короткой истории стремилась только вверх из ПФЛ в ФНЛ, из ФНЛ в РФПЛ. А теперь куда? Какие цели были сформулированы перед сезоном?

– Если честно, разговоров о том, какая задача стоит перед «Тосно» на сезон, не было. Но мы для себя вывели такую мысль – нужно выигрывать каждый матч, у нас есть 30 финалов, где нужно показать себя и свой футбол, стараться добиться максимальных целей. Независимо от того, какой это соперник – «Спартак» или «Уфа», – нужно биться за три очки. А насчет того, какое место мы можем занять – посмотрим в конце сезона.

– Может быть, была тогда поставлена имиджевая задача – чтобы о «Тосно» все узнали? Чтобы не говорили, что это команда без места жительства, без стадиона, без истории?

– Конечно, некоторые люди такое говорят… Понимаете, задача футболиста – играть и доказывать все на поле. А руководство клуба, в свою очередь, занимается вопросами развития и продвижения нашего лейбла – но это их дела. Повторюсь, мы будем показывать на поле, что «Тосно» готов играть в красивый и умный футбол.