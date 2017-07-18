Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Прядкин: «В следующем сезоне в России может появиться потолок зарплат»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможном введении потолка зарплат в российском футболе.

    «В РФС создан специальный комитет по этому вопросу. Рассматриваются несколько вариантов: например, и общий зарплатный фонд, и ограничения для молодых игроков.

    Возможно, он будет введен уже со следующего сезона. В сентябре-начале октября объявим все грядущие реформы – и по лимиту, и по потолку зарплат», – сказал Прядкин.

    Ранее Прядкин высказался по теме лимита на легионеров в английской Премьер-лиге.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2017 15:32
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 июля 2017, 18:05

      Хотелось бы узнать доход семьи Прядкина, Мутко и др.Повторяю,доход семьи.Интересно,кто там капусту рубит около футбола.Жена,сын,или разведённый муж)))) (см.Свадьба в Краснодаре)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 18 июля 2017, 17:54

      Не верю.
      Лазейку найдут при любом запрете

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 18 июля 2017, 17:45

      И лучше бы он был низким. не имеет смысла платить просто так.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 18 июля 2017, 17:03

      В хоккее это работает , тк НХЛ законодатель мод (от них это и пошло) - по зарплатному фонду . В футболе этого нигде нет и никогда не будет . Зачем опять лапшу ... .Два пути развития у футбола : 1. привлечение частных денег ; и 2 . создание системы подготовки молодых футболистов . Остальное - утопия !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > dok66 18 июля 2017, 18:08

      НХЛ видимо решила,зачем платить большие зарплаты,если потом с них платить 90% налоги))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 июля 2017, 16:38

      Будут доплачивать тем, у кого зарплата меньше МРОТ...
      Извиняюсь, я про свой дворец спорта, перепутал. Вот.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 18 июля 2017, 16:31

      Мутки,Прядкины имитация бурной деятельности,в протокол впишут все что нужно.Лучше бы налоги собирали с футболистов и направляли на развития футбола.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 июля 2017, 16:27

      Харэ стремать то!Легионеры пошли за "Глицин"ом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 июля 2017, 16:13

      Необходимо перестать платить зарплату всем бездельникам в РФС и РФПЛ
      и кроме того, не помешает понизить зарплату и футболистам, чтобы они
      зарабатывали, а не получали её.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 июля 2017, 16:02

      Может кривоногих станет меньше, начнут учиться играть...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11