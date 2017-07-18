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  • Прядкин: «В следующем сезоне в России может появиться потолок зарплат»

Прядкин: «В следующем сезоне в России может появиться потолок зарплат»

18 июля 2017, 15:32
12

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможном введении потолка зарплат в российском футболе.

«В РФС создан специальный комитет по этому вопросу. Рассматриваются несколько вариантов: например, и общий зарплатный фонд, и ограничения для молодых игроков.

Возможно, он будет введен уже со следующего сезона. В сентябре-начале октября объявим все грядущие реформы – и по лимиту, и по потолку зарплат», – сказал Прядкин.

Ранее Прядкин высказался по теме лимита на легионеров в английской Премьер-лиге.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (12)
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acer2003
1500382952
Может кривоногих станет меньше, начнут учиться играть...
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vladimir-7
1500383622
Необходимо перестать платить зарплату всем бездельникам в РФС и РФПЛ и кроме того, не помешает понизить зарплату и футболистам, чтобы они зарабатывали, а не получали её.
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Pourport
1500384463
Харэ стремать то!Легионеры пошли за "Глицин"ом
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sidul1
1500384675
Мутки,Прядкины имитация бурной деятельности,в протокол впишут все что нужно.Лучше бы налоги собирали с футболистов и направляли на развития футбола.
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subbotaspartak
1500385137
Будут доплачивать тем, у кого зарплата меньше МРОТ... Извиняюсь, я про свой дворец спорта, перепутал. Вот.
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dok66
1500386611
В хоккее это работает , тк НХЛ законодатель мод (от них это и пошло) - по зарплатному фонду . В футболе этого нигде нет и никогда не будет . Зачем опять лапшу ... .Два пути развития у футбола : 1. привлечение частных денег ; и 2 . создание системы подготовки молодых футболистов . Остальное - утопия !
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Rebrova
1500389138
И лучше бы он был низким. не имеет смысла платить просто так.
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VSt
1500389673
Не верю. Лазейку найдут при любом запрете
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андрей андреев
1500390302
Хотелось бы узнать доход семьи Прядкина, Мутко и др.Повторяю,доход семьи.Интересно,кто там капусту рубит около футбола.Жена,сын,или разведённый муж)))) (см.Свадьба в Краснодаре)
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