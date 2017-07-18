Прядкин: «В следующем сезоне в России может появиться потолок зарплат»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможном введении потолка зарплат в российском футболе.

«В РФС создан специальный комитет по этому вопросу. Рассматриваются несколько вариантов: например, и общий зарплатный фонд, и ограничения для молодых игроков.

Возможно, он будет введен уже со следующего сезона. В сентябре-начале октября объявим все грядущие реформы – и по лимиту, и по потолку зарплат», – сказал Прядкин.

Ранее Прядкин высказался по теме лимита на легионеров в английской Премьер-лиге.