Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Прядкин: «В Англии все иначе с лимитом. Но где их сборная сейчас?»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал мнение на тему лимита на легионеров.

    Напомним, ранее сообщалось, что с сезона-2018/19 в чемпионате России будет изменен лимит на «8+17» в заявке.

    «В Англии все иначе с лимитом. Но где их сборная сейчас?

    Сейчас у нас на поле 6+5. В заявке можно иметь 15, 17. Мы сейчас думаем над тем, как будет оптимально. Все клубы поддержали. Критерии будут ужесточены. Клубы сами это понимают. Сейчас команды привлекают игроков точечно, не разбрасываются деньгами», – сказал Прядкин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2017 01:20
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      Wolodj 13 июля 2017, 14:17

      Эти гребаные начальники ищут отсутствие отечественного футбола не там где нужно.как будет то специально
      Если маленький ребенок, который любит футбол будет смотреть только на наших инвалидов, которым будут предоставлять место в стартовом составе, только потому что у нас лежит на легионеров, то он в будущем и сам будет стремиться играть только в РФПЛ, где не на что смотреть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 13 июля 2017, 07:14

      Сверху сборной России по крайней мере

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Антон Л 13 июля 2017, 07:10

      Вот именно, где сборная Англии и где сборная России...
      В рейтинге ФИФА на самом низком месте в истории находимся и до сих пор не видим связи с руководством футболом Мутко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Cthuq_58 13 июля 2017, 05:23

      А в Германии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 13 июля 2017, 05:04

      Ещё бы существовал лимит на дебилов. Во всех сферах, на всех уровнях.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > Дядя Серёжа 13 июля 2017, 06:10

      Отлично сказано!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > Дядя Серёжа 13 июля 2017, 06:50

      Так они же сделают лимит 100 дебилов и 1 нормальный

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа > Alex ostrov 13 июля 2017, 10:22

      Он пока и работает.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11