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  • Прядкин: «В Англии все иначе с лимитом. Но где их сборная сейчас?»

Прядкин: «В Англии все иначе с лимитом. Но где их сборная сейчас?»

13 июля 2017, 01:20
9

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал мнение на тему лимита на легионеров.

Напомним, ранее сообщалось, что с сезона-2018/19 в чемпионате России будет изменен лимит на «8+17» в заявке.

«В Англии все иначе с лимитом. Но где их сборная сейчас?

Сейчас у нас на поле 6+5. В заявке можно иметь 15, 17. Мы сейчас думаем над тем, как будет оптимально. Все клубы поддержали. Критерии будут ужесточены. Клубы сами это понимают. Сейчас команды привлекают игроков точечно, не разбрасываются деньгами», – сказал Прядкин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (9)
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Дядя Серёжа
1499911443
Ещё бы существовал лимит на дебилов. Во всех сферах, на всех уровнях.
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Cthuq_58
1499912610
А в Германии.
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Антон Л
1499919051
Вот именно, где сборная Англии и где сборная России... В рейтинге ФИФА на самом низком месте в истории находимся и до сих пор не видим связи с руководством футболом Мутко.
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Kazak ne China
1499919297
Сверху сборной России по крайней мере
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Wolodj
1499944623
Эти гребаные начальники ищут отсутствие отечественного футбола не там где нужно.как будет то специально Если маленький ребенок, который любит футбол будет смотреть только на наших инвалидов, которым будут предоставлять место в стартовом составе, только потому что у нас лежит на легионеров, то он в будущем и сам будет стремиться играть только в РФПЛ, где не на что смотреть
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