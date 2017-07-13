Прядкин: «В Англии все иначе с лимитом. Но где их сборная сейчас?»

Эти гребаные начальники ищут отсутствие отечественного футбола не там где нужно.как будет то специально
Если маленький ребенок, который любит футбол будет смотреть только на наших инвалидов, которым будут предоставлять место в стартовом составе, только потому что у нас лежит на легионеров, то он в будущем и сам будет стремиться играть только в РФПЛ, где не на что смотреть
Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал мнение на тему лимита на легионеров.
Напомним, ранее сообщалось, что с сезона-2018/19 в чемпионате России будет изменен лимит на «8+17» в заявке.
«В Англии все иначе с лимитом. Но где их сборная сейчас?
Сейчас у нас на поле 6+5. В заявке можно иметь 15, 17. Мы сейчас думаем над тем, как будет оптимально. Все клубы поддержали. Критерии будут ужесточены. Клубы сами это понимают. Сейчас команды привлекают игроков точечно, не разбрасываются деньгами», – сказал Прядкин.