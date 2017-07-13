Прядкин: «В Англии все иначе с лимитом. Но где их сборная сейчас?»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал мнение на тему лимита на легионеров.

Напомним, ранее сообщалось, что с сезона-2018/19 в чемпионате России будет изменен лимит на «8+17» в заявке.

«В Англии все иначе с лимитом. Но где их сборная сейчас?

Сейчас у нас на поле 6+5. В заявке можно иметь 15, 17. Мы сейчас думаем над тем, как будет оптимально. Все клубы поддержали. Критерии будут ужесточены. Клубы сами это понимают. Сейчас команды привлекают игроков точечно, не разбрасываются деньгами», – сказал Прядкин.