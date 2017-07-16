«ПСВ» расторг контракт с киберспортсменом за его высказывания в интернете

Сичтал фанатов ПСВ геями, и сам играл за ПСВ. То есть своих фанатов. Ну, это о многом говорит.
14 июля «ПСВ» подписал соглашение с киберспортсменом Тони Коком, имеющим статус профессионального игрока в FIFA. Сегодня клуб из Эйндховена объявил о расторжении контракта в связи с несогласием по части высказываний голландца в твиттере.
На момент публикации аккаунт Кока в соцсети не отображает записи.
По неподтвержденным данным, голландец неоднократно публиковал сексистские и маргинальные сообщения. Одним из самых известных его твитов считается запись «Все фанаты «ПСВ» – геи».