«ПСВ» расторг контракт с киберспортсменом за его высказывания в интернете

14 июля «ПСВ» подписал соглашение с киберспортсменом Тони Коком, имеющим статус профессионального игрока в FIFA. Сегодня клуб из Эйндховена объявил о расторжении контракта в связи с несогласием по части высказываний голландца в твиттере.

На момент публикации аккаунт Кока в соцсети не отображает записи.

По неподтвержденным данным, голландец неоднократно публиковал сексистские и маргинальные сообщения. Одним из самых известных его твитов считается запись «Все фанаты «ПСВ» – геи».