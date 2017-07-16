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    «ПСВ» расторг контракт с киберспортсменом за его высказывания в интернете

    14 июля «ПСВ» подписал соглашение с киберспортсменом Тони Коком, имеющим статус профессионального игрока в FIFA. Сегодня клуб из Эйндховена объявил о расторжении контракта в связи с несогласием по части высказываний голландца в твиттере.

    На момент публикации аккаунт Кока в соцсети не отображает записи.

    По неподтвержденным данным, голландец неоднократно публиковал сексистские и маргинальные сообщения. Одним из самых известных его твитов считается запись «Все фанаты «ПСВ» – геи».

    Источник: ФК ПСВ

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    16.07.2017 16:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +55

      Vaval 16 июля 2017, 19:09

      Сичтал фанатов ПСВ геями, и сам играл за ПСВ. То есть своих фанатов. Ну, это о многом говорит.

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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 16 июля 2017, 17:30

      придурок Тони,теперь точно можешь отрезать себе яйца и присоедениться к геям )

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