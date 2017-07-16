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    «Баварию» не устроило предложение «Милана» по Саншешу

    «Бавария» отказалась от варианта передачи полузащитника Ренату Саншеша в аренду «Милану». Как сообщается, немецкую сторону не устроило предложение по португальцу. Ранее утверждалось, что «Милан» был готов заплатить за хавбека 7 миллионов евро за два года аренды с последующим выкупом за 47 миллионов.

    Нынешний контракт футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2021 года. В прошедшем сезоне Саншеш провел за «Баварию» в Бундеслиге 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    16.07.2017 07:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 16 июля 2017, 14:49

      С учетом статистики в последнем сезоне немцы должны прыгать от радости, что его берут в аренду с последующим правом выкупа за такие деньги.

      -1
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