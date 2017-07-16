«Баварию» не устроило предложение «Милана» по Саншешу

«Бавария» отказалась от варианта передачи полузащитника Ренату Саншеша в аренду «Милану». Как сообщается, немецкую сторону не устроило предложение по португальцу. Ранее утверждалось, что «Милан» был готов заплатить за хавбека 7 миллионов евро за два года аренды с последующим выкупом за 47 миллионов.

Нынешний контракт футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2021 года. В прошедшем сезоне Саншеш провел за «Баварию» в Бундеслиге 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями.