Венгер заявил, что «Арсенал» не делал предложения «Монако» по Мбаппе

Главный трене «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию, что «канониры» готовы заплатить 125 миллионов фунтов стерлингов за нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Специалист считает, что 18-летний француз следующий год проведет в стане монегасков.

«Это неправда. У людей большое воображение. Теперь известно, что Mбаппе стоит более 100 миллионов фунтов стерлингов, а далее вы можете думать себе, что угодно.

«Арсенал» не делал никакого предложения. Думаю, он останется в «Монако» еще на год, похоже на это. Возможно, у него просто слишком много вариантов», – сказал Венгер.

В минувшем сезоне Мбаппе провел в чемпионате Франции 29 матчей, записав на свой счет 15 голов.