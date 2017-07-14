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    ЦСКА сегодня узнает соперника после жеребьевки третьего раунда Лиги чемпионов

    В пятницу, 14 июля, в 13:00 по московскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. На этом этапе своего соперника узнает ЦСКА, оказавшийся благодаря высокому клубному коэффициенту в числе «сеяных». Армейцам компанию составят киевское «Динамо», «Аякс», «Виктория» Пл и «Брюгге». В другую корзину попали «Стяуа», «Янг Бойз», «Ницца», «Истанбул ББ» и АЕК. С одной из этих команд предстоит встретиться красно-синим. Первые матчи состоятся 25 и 26 июля, ответные – 1 и 2 августа.

    Напрямую в третий отборочный раунд вышли «Славия» Пр, «Олимпиакос» П и «Вииторул». К ним присоединятся 17 лучших команд из второго раунда, которые определятся 19 июля. Первые игры этого этапа завершились так:

    «Карабах» – «Самтредиа» – 5:0,

    «Хибернианс» – «Зальцбург» – 0:3,

    «Риека» – ТНС – 2:0,

    «Партизан» – «Будучност» – 2:0,

    «Спартак» Юр – «Астана» – 0:1,

    «Зриньски» – «Марибор» – 1:2,

    «Мальме» – «Вардар» – 1:1,

    «Хапоэль» Б-Ш – «Гонвед» – 2:1,

    «Шериф» – «Кукеши» – 1:0,

    АПОЭЛ – «Дюделанж» – 1:0,

    БАТЭ – «Алашкерт» – 1:1,

    «Мариехамн» – «Легия» – 0:3,

    «Жальгирис» – «Лудогорец» – 2:1,

    «Жилина» – «Копенгаген» – 1:3,

    «Дандолк» – «Русенборг» – 1:1,

    «Хабнарфьердюр» – «Викингур» – 1:1.

    Матч «Линфилд» – «Селтик» пройдет в пятницу.

    В групповом этапе уже ожидают своих соперников «Реал», «Бавария», «Ювентус», «Бенфика», «Челси», «Шахтер», «Монако», «Спартак» (эти восемь команд при жеребьевке составят первую корзину), «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Манчестер Сити», «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Базель», «Андерлехт», «Рома», «Бешикташ», «Фейеноорд» и «Лейпциг».

    Источник: УЕФА

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    14.07.2017 09:54
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 14 июля 2017, 13:24

      Пожалуй, за исключением Ниццы, должны легко проходить любую команду.
      В любом случае, удачи нашим в еврокубках)
      Хотелось бы поделить мыслями о перспективах коняшек..
      Куда сложней будет в следующем - 4 раунде, и не все зависит от ЦСКА уже.
      Динамо Киев, Аякс, Виктория Плызень:
      1) Если все 3 клуба пройдут в следующий раунд - ЦСКА будет в числе несеянных, возможные соперники - Севилья, Наполи, Аякс, (с Динамо К - будут разведены при жеребьевке).
      2) Если 2 из 3 клубов пройдут в следующий раунд - ЦСКА будет в числе несеянных, возможные соперники - Севилья, Наполи, Ливерпуль, Аякс / Виктория П / (с Динамо К - будут разведены при жеребьевке).
      3) Если 1 из 3 клубов пройдут в следующий раунд - ЦСКА будет в числе сеянных, тогда проще, возможные соперники будут из второй корзины - остальные победители 3 кв. раунда, нечемпионская квалификация + Хоффенхайм и Спортинг Лиссабон.
      4) Если 0 из 3 клубов пройдут в следующий раунд - ЦСКА будет в числе сеянных, тогда проще, возможные соперники будут из второй корзины - остальные победители 3 кв. раунда, нечемпионская квалификация + Хоффенхайм и Спортинг Лиссабон.
      Варианты 3 и 4 - тоже не фонтан конечно, но явно проще, чем Наполи/Севилья/Ливерпуль.

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      Рейтинг: +24996

      bset 14 июля 2017, 12:41

      Вообще очень важный на мой взгляд отбор, от которого многое зависит. Пробьемся в группу - будут трансферы, нет - скорей всего без новых игроков будем. Если не будет новых игроков, мы рискуем не попасть в ЛЧ (все-таки претендентов много, несмотря на 3 клуба в ЛЧ в след сезоне)

      0
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      Рейтинг: +59

      Diman88888 14 июля 2017, 12:23

      Непроходимых соперников нету,так что в любом случае должны проходить,я бы даже сказал пролетать,удачи Армейцам))))

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 14 июля 2017, 12:02

      «Истанбул ББ» надо.

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 14 июля 2017, 11:45

      янг бойз в соперники

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 14 июля 2017, 11:19

      УДАЧИ!

      -1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 14 июля 2017, 11:00

      Надо играть и побеждать. Вперед ЦСКА!

      4
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 июля 2017, 10:57

      А сразу Барселону нельзя?
      Зря.

      -3
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      Рейтинг: +1154

      Стаz > subbotaspartak 14 июля 2017, 12:12

      Можно, Спартаку в группу

      1
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      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Стаz 14 июля 2017, 13:59

      Да ради бога, я вообще в хорошем смысле пожелал.
      Не хотите Барсу, смотрите АЕК, он попал.

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 14 июля 2017, 10:27

      Просто нужно играть!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 14 июля 2017, 10:25

      Было бы интересно с АЕКом посмотреть ЦСКА))))
      В любом случае удачи армейцам.

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