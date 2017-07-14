ЦСКА сегодня узнает соперника после жеребьевки третьего раунда Лиги чемпионов

В пятницу, 14 июля, в 13:00 по московскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. На этом этапе своего соперника узнает ЦСКА, оказавшийся благодаря высокому клубному коэффициенту в числе «сеяных». Армейцам компанию составят киевское «Динамо», «Аякс», «Виктория» Пл и «Брюгге». В другую корзину попали «Стяуа», «Янг Бойз», «Ницца», «Истанбул ББ» и АЕК. С одной из этих команд предстоит встретиться красно-синим. Первые матчи состоятся 25 и 26 июля, ответные – 1 и 2 августа.

Напрямую в третий отборочный раунд вышли «Славия» Пр, «Олимпиакос» П и «Вииторул». К ним присоединятся 17 лучших команд из второго раунда, которые определятся 19 июля. Первые игры этого этапа завершились так:

«Карабах» – «Самтредиа» – 5:0,

«Хибернианс» – «Зальцбург» – 0:3,

«Риека» – ТНС – 2:0,

«Партизан» – «Будучност» – 2:0,

«Спартак» Юр – «Астана» – 0:1,

«Зриньски» – «Марибор» – 1:2,

«Мальме» – «Вардар» – 1:1,

«Хапоэль» Б-Ш – «Гонвед» – 2:1,

«Шериф» – «Кукеши» – 1:0,

АПОЭЛ – «Дюделанж» – 1:0,

БАТЭ – «Алашкерт» – 1:1,

«Мариехамн» – «Легия» – 0:3,

«Жальгирис» – «Лудогорец» – 2:1,

«Жилина» – «Копенгаген» – 1:3,

«Дандолк» – «Русенборг» – 1:1,

«Хабнарфьердюр» – «Викингур» – 1:1.

Матч «Линфилд» – «Селтик» пройдет в пятницу.

В групповом этапе уже ожидают своих соперников «Реал», «Бавария», «Ювентус», «Бенфика», «Челси», «Шахтер», «Монако», «Спартак» (эти восемь команд при жеребьевке составят первую корзину), «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Манчестер Сити», «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Базель», «Андерлехт», «Рома», «Бешикташ», «Фейеноорд» и «Лейпциг».