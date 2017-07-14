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ЦСКА сегодня узнает соперника после жеребьевки третьего раунда Лиги чемпионов

14 июля 2017, 09:54
16

В пятницу, 14 июля, в 13:00 по московскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. На этом этапе своего соперника узнает ЦСКА, оказавшийся благодаря высокому клубному коэффициенту в числе «сеяных». Армейцам компанию составят киевское «Динамо», «Аякс», «Виктория» Пл и «Брюгге». В другую корзину попали «Стяуа», «Янг Бойз», «Ницца», «Истанбул ББ» и АЕК. С одной из этих команд предстоит встретиться красно-синим. Первые матчи состоятся 25 и 26 июля, ответные – 1 и 2 августа.

Напрямую в третий отборочный раунд вышли «Славия» Пр, «Олимпиакос» П и «Вииторул». К ним присоединятся 17 лучших команд из второго раунда, которые определятся 19 июля. Первые игры этого этапа завершились так:

«Карабах» – «Самтредиа» – 5:0,

«Хибернианс» – «Зальцбург» – 0:3,

«Риека» – ТНС – 2:0,

«Партизан» – «Будучност» – 2:0,

«Спартак» Юр – «Астана» – 0:1,

«Зриньски» – «Марибор» – 1:2,

«Мальме» – «Вардар» – 1:1,

«Хапоэль» Б-Ш – «Гонвед» – 2:1,

«Шериф» – «Кукеши» – 1:0,

АПОЭЛ – «Дюделанж» – 1:0,

БАТЭ – «Алашкерт» – 1:1,

«Мариехамн» – «Легия» – 0:3,

«Жальгирис» – «Лудогорец» – 2:1,

«Жилина» – «Копенгаген» – 1:3,

«Дандолк» – «Русенборг» – 1:1,

«Хабнарфьердюр» – «Викингур» – 1:1.

Матч «Линфилд» – «Селтик» пройдет в пятницу.

В групповом этапе уже ожидают своих соперников «Реал», «Бавария», «Ювентус», «Бенфика», «Челси», «Шахтер», «Монако», «Спартак» (эти восемь команд при жеребьевке составят первую корзину), «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Манчестер Сити», «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Базель», «Андерлехт», «Рома», «Бешикташ», «Фейеноорд» и «Лейпциг».

Источник: УЕФА
Лига чемпионов ЦСКА
Комментарии (16)
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firs04
1500015574
Ницца - и все, в Лигу Европы
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kachan63
1500015885
Пожалуй, кроме "Ниццы", с другими проблем не должно возникнуть.
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bset
1500016020
Любых должны проходить. Иначе в ЛЧ делать нечего.
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VeniaminS
1500016833
Настрой на каждую игру и все будет ок.
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ALeX-161-rus
1500017120
Было бы интересно с АЕКом посмотреть ЦСКА)))) В любом случае удачи армейцам.
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subbotaspartak
1500019068
А сразу Барселону нельзя? Зря.
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chempion_cska
1500019201
Надо играть и побеждать. Вперед ЦСКА!
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prtcs
1500020355
УДАЧИ!
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Diman88888
1500024191
Непроходимых соперников нету,так что в любом случае должны проходить,я бы даже сказал пролетать,удачи Армейцам))))
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Помпомпом
1500027889
Пожалуй, за исключением Ниццы, должны легко проходить любую команду. В любом случае, удачи нашим в еврокубках) Хотелось бы поделить мыслями о перспективах коняшек.. Куда сложней будет в следующем - 4 раунде, и не все зависит от ЦСКА уже. Динамо Киев, Аякс, Виктория Плызень: 1) Если все 3 клуба пройдут в следующий раунд - ЦСКА будет в числе несеянных, возможные соперники - Севилья, Наполи, Аякс, (с Динамо К - будут разведены при жеребьевке). 2) Если 2 из 3 клубов пройдут в следующий раунд - ЦСКА будет в числе несеянных, возможные соперники - Севилья, Наполи, Ливерпуль, Аякс / Виктория П / (с Динамо К - будут разведены при жеребьевке). 3) Если 1 из 3 клубов пройдут в следующий раунд - ЦСКА будет в числе сеянных, тогда проще, возможные соперники будут из второй корзины - остальные победители 3 кв. раунда, нечемпионская квалификация + Хоффенхайм и Спортинг Лиссабон. 4) Если 0 из 3 клубов пройдут в следующий раунд - ЦСКА будет в числе сеянных, тогда проще, возможные соперники будут из второй корзины - остальные победители 3 кв. раунда, нечемпионская квалификация + Хоффенхайм и Спортинг Лиссабон. Варианты 3 и 4 - тоже не фонтан конечно, но явно проще, чем Наполи/Севилья/Ливерпуль.
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