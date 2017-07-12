Аленичев: «Планируется усиление «Енисея» на трех позициях»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев отметил, что команду ожидает усиление. Клуб планирует подписать трех новичков.

«Планируется усиление на трех позициях: центральный защитник, центральный и крайний полузащитники. Кичин выбран капитаном команды на сезон-2017/18. Я стремлюсь только к максимуму. Если бы «Енисей», как раньше, ставил задачи 8-10-е место, не подписал бы контракт с клубом.

Манеж в Красноярске отличный. Все выполнено на высшем уровне: поле, вентиляция, инфраструктура. Играть одно удовольствие. Формула успеха – пахать, пахать и еще раз пахать», – заявил Аленичев.

«Енисей» стартовал в новом сезоне с поражения от питерского «Динамо» (1:2).