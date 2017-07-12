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    Аленичев: «Планируется усиление «Енисея» на трех позициях»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев отметил, что команду ожидает усиление. Клуб планирует подписать трех новичков.

    «Планируется усиление на трех позициях: центральный защитник, центральный и крайний полузащитники. Кичин выбран капитаном команды на сезон-2017/18. Я стремлюсь только к максимуму. Если бы «Енисей», как раньше, ставил задачи 8-10-е место, не подписал бы контракт с клубом.

    Манеж в Красноярске отличный. Все выполнено на высшем уровне: поле, вентиляция, инфраструктура. Играть одно удовольствие. Формула успеха – пахать, пахать и еще раз пахать», – заявил Аленичев.

    «Енисей» стартовал в новом сезоне с поражения от питерского «Динамо» (1:2).

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2017 10:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 12 июля 2017, 14:53

      Сезон начался, играть пора. А вы еще только планируете.

      0
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 12 июля 2017, 11:22

      Дали шанс тебе, Алень, разворачивайся. Как Карпин "свистеть" в микрофон не получится.

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