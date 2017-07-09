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    Аке: «Терри во время тренировок пишет конспекты, поэтому наверняка станет тренером»

    Футболист английского «Борнмута» Натан Аке, пересекавшийся в лондонском «Челси» с ныне защитником бирмингемской «Астон Виллы» Джоном Терри, рассказал о том, как ветеран игроцкого цеха готовится к переходу на тренерское поприще.

    «Придя в основную команду «Челси», я сразу встретил радушный прием и помощь со стороны партнеров. Особенно мне помогали Паулу Феррейра и Терри. Что касается Джона, то я почти уверен, что в будущем он станет успешным тренером. Помню, как во время тренировок он что-то писал, делал какие-то конспекты. Любил как капитан много общаться с молодыми футболистами, наставлять их. Так что вижу его прекрасным тренером», – сказал Аке.

    22-летний футболист являлся футболистом «Челси» с 2012 по 2017 годы, но провел за команду всего лишь семь матчей, пройдя через несколько аренд.

    Источник: Mirror.co.uk

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    09.07.2017 18:39
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