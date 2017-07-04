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    Варга: «Если Головин будет нужен Венгеру, «Арсенал» заплатит за него 10-15 миллионов»

    Агент Шандор Варга высказал мнение, что в случае необходимости «Арсенал» будет готов заплатить за полузащитника ЦСКА Александра Головина 10-15 миллионов евро. Также он отметил, что главный тренер «канониров» Арсен Венгер больше предпочитает работать именно с молодыми игроками.

    «Для России будет большим подъемом, если Головин уедет в «Арсенал». Предыдущее поколение аршавиных и жирковых уже достаточно давно играло в Англии. Нельзя сказать, что они удачно съездили в Европу, но тогда хотя бы звали, а сейчас не зовут. Только к Головину есть интерес. Для «Арсенала» деньги не проблема – думаю, миллионов 10-15 Венгер заплатит за него, если, конечно, будет уверен в этом игроке.

    Конечно, руководители «Арсенала» заставляют его тратить деньги, этим летом дали ему 100 миллионов на трансферы. А Венгер, наоборот, не хочет никого брать по таким ценам, ему интереснее самому найти талант и довести до совершенства. В свое время Арсену навязали, и он вынужден был купить, и Месута Озила, и Алексиса Санчеса. Мало таких тренеров – обычно все с трудом выбивают деньги у боссов на трансферы, а Венгер работает иначе», – сказал Варга.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    04.07.2017 12:36
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 6 июля 2017, 14:19

      Было бы шикарно ,если бы перешел!!! Удачи ему очень талантливый паренек!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 4 июля 2017, 14:41

      вот бедняжка, его заставляют тратить миллионы... может быть еще под угрозами пыток?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 4 июля 2017, 14:35

      головин красава

      2
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 4 июля 2017, 14:29

      в этом году Головину точно не стоит уходить

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Busta Rhumes 4 июля 2017, 15:50

      А когда, в 30? Наоборот, чем раньше уйдет, тем лучше для сборной!

      1
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes > Alex3920486 4 июля 2017, 15:53

      В этом году уйдёт - сядет там на лавочку! И тогда уже можно забыть про Чемпионат Мира! Вот после него - самое то!

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 4 июля 2017, 14:13

      Да Гинер сразу продаст если 15 дадут! )

      1
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      Рейтинг: +751

      justozavr 4 июля 2017, 13:20

      А потом будет как с Дзагой..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > justozavr 4 июля 2017, 15:50

      У каждого чека- своя дорога, мы можем только учесть ошибки прошлого....

      -1
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      Рейтинг: +2229

      river31 > Alex3920486 4 июля 2017, 17:54

      Что такое "чека"? У человека - да своя судьба и дорога, а у чека путь только в банк, а потом в мусорное ведро после погашения.

      -1
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      Рейтинг: +585

      tilvan > justozavr 4 июля 2017, 18:40

      скорее, как Билл

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      Рейтинг: +133

      абжора 4 июля 2017, 13:19

      Показалось думал Ванга))(

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