Варга: «Если Головин будет нужен Венгеру, «Арсенал» заплатит за него 10-15 миллионов»

Агент Шандор Варга высказал мнение, что в случае необходимости «Арсенал» будет готов заплатить за полузащитника ЦСКА Александра Головина 10-15 миллионов евро. Также он отметил, что главный тренер «канониров» Арсен Венгер больше предпочитает работать именно с молодыми игроками.

«Для России будет большим подъемом, если Головин уедет в «Арсенал». Предыдущее поколение аршавиных и жирковых уже достаточно давно играло в Англии. Нельзя сказать, что они удачно съездили в Европу, но тогда хотя бы звали, а сейчас не зовут. Только к Головину есть интерес. Для «Арсенала» деньги не проблема – думаю, миллионов 10-15 Венгер заплатит за него, если, конечно, будет уверен в этом игроке.

Конечно, руководители «Арсенала» заставляют его тратить деньги, этим летом дали ему 100 миллионов на трансферы. А Венгер, наоборот, не хочет никого брать по таким ценам, ему интереснее самому найти талант и довести до совершенства. В свое время Арсену навязали, и он вынужден был купить, и Месута Озила, и Алексиса Санчеса. Мало таких тренеров – обычно все с трудом выбивают деньги у боссов на трансферы, а Венгер работает иначе», – сказал Варга.