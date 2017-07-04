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  • Варга: «Если Головин будет нужен Венгеру, «Арсенал» заплатит за него 10-15 миллионов»

Варга: «Если Головин будет нужен Венгеру, «Арсенал» заплатит за него 10-15 миллионов»

4 июля 2017, 12:36
14

Агент Шандор Варга высказал мнение, что в случае необходимости «Арсенал» будет готов заплатить за полузащитника ЦСКА Александра Головина 10-15 миллионов евро. Также он отметил, что главный тренер «канониров» Арсен Венгер больше предпочитает работать именно с молодыми игроками.

«Для России будет большим подъемом, если Головин уедет в «Арсенал». Предыдущее поколение аршавиных и жирковых уже достаточно давно играло в Англии. Нельзя сказать, что они удачно съездили в Европу, но тогда хотя бы звали, а сейчас не зовут. Только к Головину есть интерес. Для «Арсенала» деньги не проблема – думаю, миллионов 10-15 Венгер заплатит за него, если, конечно, будет уверен в этом игроке.

Конечно, руководители «Арсенала» заставляют его тратить деньги, этим летом дали ему 100 миллионов на трансферы. А Венгер, наоборот, не хочет никого брать по таким ценам, ему интереснее самому найти талант и довести до совершенства. В свое время Арсену навязали, и он вынужден был купить, и Месута Озила, и Алексиса Санчеса. Мало таких тренеров – обычно все с трудом выбивают деньги у боссов на трансферы, а Венгер работает иначе», – сказал Варга.

Источник: «Спорт день за днем»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Головин Александр Венгер Арсен
Комментарии (14)
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абжора
1499163542
Показалось думал Ванга))(
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justozavr
1499163637
А потом будет как с Дзагой..
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_Kesh_Suntar_
1499166815
Да Гинер сразу продаст если 15 дадут! )
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VVM1964
1499167343
ИГРОК ХОРОШИЙ - И ДЕНЬГИ ТОЖЕ .
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Busta Rhumes
1499167769
в этом году Головину точно не стоит уходить
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СашкаГуров
1499168150
головин красава
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Аид666
1499168492
вот бедняжка, его заставляют тратить миллионы... может быть еще под угрозами пыток?
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SPARTAK M222222222
1499339977
Было бы шикарно ,если бы перешел!!! Удачи ему очень талантливый паренек!!!!!!
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