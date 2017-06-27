Бутенко заявил, что видит в видеоповторах больше плюсов, чем минусов

Заместитель председателя судейского комитета РФС Андрей Бутенко высказал свою позицию относительно введения системы видеопомощи арбитров. Специалист считает, что в данном новшестве больше позитивных моментов, нежели наоборот.

«У главы департамента судейства РФС – один взгляд, у Валерия Карпина – другой. У меня, возможно, третий. В видеоповторах не все так хорошо, как хотелось бы. Я более лояльно к ним отношусь. Вижу в этом положительные составляющие. Но пока система не отработана до конца, есть большие вопросы – именно по определению качества судейства, решения арбитра. Потому что одни эпизоды рассматриваются, другие – нет. Говорить о каких-то конкретных плюсах или минусах не имеет смысла. Пусть все идет, как идет. Если в ФИФА заинтересованы в развитии данного вмешательства в работу арбитра, то, значит, время покажет. Лично я отношусь к этому лояльно и вижу больше плюсов, чем минусов. И это мое мнение.

В споре противников и защитников системы видеоповторов невозможно найти баланс и сохранить его, потому что ФИФА сейчас только в самом начале пути по данному факту внедрения видеоповторов. Все это должно быть отработано, и минимум через два года можно будет говорить о какой-то конкретике», – приводит слова Бутенко «Национальная служба новостей».

Напомним, ранее глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский не раз выражал свое скептическое отношение к введению системы видеоповторов