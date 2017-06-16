Сборная России проведет товарищеский матч с Бразилией

прочитал новость, надеялся что наши встретятся с хоккеистами из бразилии, оказалось с футболистами! ((( (главное использовать 10 замен чтобы статку не портить!!!)
Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что российская сторона близка к договоренности о проведении товарищеского матча с командой Бразилии.
Ранее сообщалось, что бразильцы намерены провести игру в России, чтобы адаптироваться к стране в преддверии чемпионата мира-2018.
«Бразилия — это наше все. Играть будем. И мы, и они очень хотят. Можно будет организовать. Сейчас обсуждаем дату. Близки к завершению переговоров. Март? Пока не могу сказать. Но мы обязательно проведем такой матч», — сказал Мутко.