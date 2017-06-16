Сборная России проведет товарищеский матч с Бразилией

Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что российская сторона близка к договоренности о проведении товарищеского матча с командой Бразилии.

Ранее сообщалось, что бразильцы намерены провести игру в России, чтобы адаптироваться к стране в преддверии чемпионата мира-2018.

«Бразилия — это наше все. Играть будем. И мы, и они очень хотят. Можно будет организовать. Сейчас обсуждаем дату. Близки к завершению переговоров. Март? Пока не могу сказать. Но мы обязательно проведем такой матч», — сказал Мутко.