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    Сборная России проведет товарищеский матч с Бразилией

    Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что российская сторона близка к договоренности о проведении товарищеского матча с командой Бразилии.

    Ранее сообщалось, что бразильцы намерены провести игру в России, чтобы адаптироваться к стране в преддверии чемпионата мира-2018.

    «Бразилия — это наше все. Играть будем. И мы, и они очень хотят. Можно будет организовать. Сейчас обсуждаем дату. Близки к завершению переговоров. Март? Пока не могу сказать. Но мы обязательно проведем такой матч», — сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.06.2017 13:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 16 июня 2017, 16:00

      прочитал новость, надеялся что наши встретятся с хоккеистами из бразилии, оказалось с футболистами! ((( (главное использовать 10 замен чтобы статку не портить!!!)

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