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    Дешам поддержал Гризмана в решении остаться в «Атлетико»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поддержал решение форварда Антуана Гризманна остаться в «Атлетико».

    «Для него было важно принять это решение. Он сделал свой выбор, вопрос закрыт. Все это положительно скажется на нем.

    Сейчас Антуану не хватает спокойствия. Все эти слухи тревожат футболистов, лишают спокойствия. Но теперь Гризманн может сосредоточиться только на игре», – приводит слова Дешама L’Equipe.

    Ранее сообщалось о серьезном интересе к 26-летнему футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед». Англичане готовы были выплатить за француза 96 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2017 11:30
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