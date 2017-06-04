Вальверде: «В следующем сезоне с «Барселоной» намерен выиграть все»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал об ощущениях от новой команды. По словам специалиста, в следующем сезоне он намерен выиграть все трофеи.

«Я намерен побеждать в каждом матче и выиграть все трофеи. Это мои цели, и если есть группа хороших футболистов и благоприятная атмосфера, все становится намного легче.Мой цикл в Бильбао подошел к концу. Когда поступает приглашение от такого клуба, как «Барселона», важно, что учитывается не только твой стиль работы, но и профессиональная ситуация.

Игра отражает идеи тренера. Хочу сделать команду, которая бы будоражила болельщиков. Хочу, чтобы моя команда была напористой и стремилась к успеху в каждом матче. Я знал, насколько «Барселона» велика как клуб, но теперь я полностью прочувствовал это. Настала пора каждодневных хлопот, но для меня это по-настоящему здорово», – сказал специалист.