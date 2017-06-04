Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вальверде: «В следующем сезоне с «Барселоной» намерен выиграть все»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал об ощущениях от новой команды. По словам специалиста, в следующем сезоне он намерен выиграть все трофеи.

    «Я намерен побеждать в каждом матче и выиграть все трофеи. Это мои цели, и если есть группа хороших футболистов и благоприятная атмосфера, все становится намного легче.Мой цикл в Бильбао подошел к концу. Когда поступает приглашение от такого клуба, как «Барселона», важно, что учитывается не только твой стиль работы, но и профессиональная ситуация.

    Игра отражает идеи тренера. Хочу сделать команду, которая бы будоражила болельщиков. Хочу, чтобы моя команда была напористой и стремилась к успеху в каждом матче. Я знал, насколько «Барселона» велика как клуб, но теперь я полностью прочувствовал это. Настала пора каждодневных хлопот, но для меня это по-настоящему здорово», – сказал специалист.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2017 10:40
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 4 июня 2017, 17:58

      Самое главное, чтобы не сожрали его. С потрохами. А то у нас там есть пацаны, которые любят ультиматумы за замечание ставить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      макс438 4 июня 2017, 14:02

      Это будет грандиозный провал, достигнет невиданных низот

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 4 июня 2017, 11:52

      ой как хочется чтоб все твои слова сбылись Эрнесто, но в свое время Бенитес тоже много чего обещал и планировал в Реале, но.... ((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 июня 2017, 11:33

      Посмотрим,посмотрим , я вообще к Эрнесто всегда относился скептически , но вполне возможно ,что Барсе сейчас как раз и нужен такой тренер как он, крепкий специалист и самое главное просто хороший мужик.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11