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Капелло назвал «МЮ» скучной командой

26 мая 2017, 08:11
12

Известный итальянский специалист Фабио Капелло назвал «Манчестер Юнайтед» скучной командой после финала Лиги Европы. Он также отметил необходимость усиления перед стартом следующего сезона.

«В финале мы не увидели интересного футбола. «МЮ» здорово защищался, но я бы сказал, что это скучная команда.

Усиление на следующий сезон? Гризманн, конечно, хороший футболист. Но «Юнайтед» нужно усиливать и другие позиции в том числе. В следующем сезоне манкунианцам нужно будет догонять «Челси», а это непросто», – сказал Капелло.

Напомним, что финальный матч Лиги Европы «Аякс» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 0:2.

Источник: Daily Star
Лига Европы Манчестер Юнайтед Гризманн Антуан Капелло Фабио
Комментарии (12)
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sandutzu
1495777620
Капелло за что с Реала уволили? да и Англия с Россией не помню чтоб играли в искрометный футбол
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lekseij2007
1495778012
Так ты сам то кое как игру строил и гнали тебя ото всюду. Ссыный чел.
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Павел Буре
1495778546
Кто - кто, а капелло в скучном футболе разбирается, сам ведь проповедует скучный футбол.
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kykyi
1495782642
При Капелло сборная России показывала не только скучный футбол, но еще и всем проигрывала.
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aurora5858
1495784042
Если бы наши выигрывали -скучно. Мы плясали бы.
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Nerlinger
1495784176
а у самого веселуха была!? Особенно с Россией...
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ibragim_ibragimov_99
1495794149
Россия хотя бы так играла ?
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Urry
1495797119
Главное результат а весело или нет, дело третье
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bset
1495829407
При Капелло вообще бодрый футбол был. Выигрывали у всех по 5:0
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MU-fanatic
1495837727
все просто скучают по Ферги до сих пор))вот и все!а твое мнение,старик,нас не интересует!удачи на пенсии)
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