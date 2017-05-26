Капелло назвал «МЮ» скучной командой

Известный итальянский специалист Фабио Капелло назвал «Манчестер Юнайтед» скучной командой после финала Лиги Европы. Он также отметил необходимость усиления перед стартом следующего сезона.

«В финале мы не увидели интересного футбола. «МЮ» здорово защищался, но я бы сказал, что это скучная команда.

Усиление на следующий сезон? Гризманн, конечно, хороший футболист. Но «Юнайтед» нужно усиливать и другие позиции в том числе. В следующем сезоне манкунианцам нужно будет догонять «Челси», а это непросто», – сказал Капелло.

Напомним, что финальный матч Лиги Европы «Аякс» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 0:2.