«Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке Обамеянга

Гризманн, Хамес Родригес, Обемеянг(Купить за 180-200 млн) - Атакующий (Рашфорд, Марсяль замена)
Мики, Хуан Мата, Поль Погба - Полузащита (Эрьера, Фелеини,Лингард замена)
А. Валенсия, Смолинг, Байи, Рохо (Джонс, Дармиан, Блинда замена)
Я. Облак(Купить за 30-40 млн) - (С. Ромеро замена)
Руни, Люк Шоу, Янг, Де Хеа - их продать!!! (120 млн)
Карриком попращаться! Остальные Туанзебе, Фосу Менса и т.д можно расти вместе профиционалами!
Вот тогда Идеальный Манчестер Юнайтед!!)))
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом.
Англичане собираются купить 27-летнего футболиста в том случае, если им не удастся приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, который является главной трансферной целью «красных дьяволов» в межсезонье.
Ранее сообщалось, что в услугах Обамеянга заинтересован «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Китайский клуб готов платить игроку 50 миллионов евро в год.
В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Обамеянг забил 29 голов в 30 матчах.