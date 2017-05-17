«Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке Обамеянга

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Англичане собираются купить 27-летнего футболиста в том случае, если им не удастся приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, который является главной трансферной целью «красных дьяволов» в межсезонье.

Ранее сообщалось, что в услугах Обамеянга заинтересован «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Китайский клуб готов платить игроку 50 миллионов евро в год.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Обамеянг забил 29 голов в 30 матчах.