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    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке Обамеянга

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

    Англичане собираются купить 27-летнего футболиста в том случае, если им не удастся приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, который является главной трансферной целью «красных дьяволов» в межсезонье.

    Ранее сообщалось, что в услугах Обамеянга заинтересован «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Китайский клуб готов платить игроку 50 миллионов евро в год.

    В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Обамеянг забил 29 голов в 30 матчах.

    Источник: L' Equipe

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    17.05.2017 13:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 17 мая 2017, 17:12

      Гризманн, Хамес Родригес, Обемеянг(Купить за 180-200 млн) - Атакующий (Рашфорд, Марсяль замена)
      Мики, Хуан Мата, Поль Погба - Полузащита (Эрьера, Фелеини,Лингард замена)
      А. Валенсия, Смолинг, Байи, Рохо (Джонс, Дармиан, Блинда замена)
      Я. Облак(Купить за 30-40 млн) - (С. Ромеро замена)
      Руни, Люк Шоу, Янг, Де Хеа - их продать!!! (120 млн)
      Карриком попращаться! Остальные Туанзебе, Фосу Менса и т.д можно расти вместе профиционалами!
      Вот тогда Идеальный Манчестер Юнайтед!!)))

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 16:41

      Д-а-а-а , Маур в своем репертуаре ! Гризманн , Обамеянг ... А где Роналду , Месси , Левандовски и тд ? МЮ же потянет трансфер ? Или уже нет после этого сезона .

      0
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 17 мая 2017, 16:02

      Нужно усиливаться...

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 17 мая 2017, 14:50

      Заинтересован завинтересован) сколько можно талдычить. Все же просто - даете 55 лям в год и забираете

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 мая 2017, 14:41

      Давайте, покупайте уже кого нибудь, забивала очень нужен.

      1
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 17 мая 2017, 14:11

      только карьеру сгубит в денежном мешке, обитая на 6 месте...

      -1
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 17 мая 2017, 13:53

      Отличный игрок! В отличной компании будет!!!

      2
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 17 мая 2017, 13:52

      Там он должен еще сильнее играть!!!

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 17 мая 2017, 13:17

      Очень сильный форвард, но играет по настроению....Думаю в МЮ ему не дадут расслабляться...

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      Рейтинг: +571

      levon_man > zico2205 18 мая 2017, 02:53

      Связка Мики Обамеянг заработает вновь. Интересно будет

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