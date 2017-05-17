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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке Обамеянга

17 мая 2017, 13:08
10

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Англичане собираются купить 27-летнего футболиста в том случае, если им не удастся приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, который является главной трансферной целью «красных дьяволов» в межсезонье.

Ранее сообщалось, что в услугах Обамеянга заинтересован «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Китайский клуб готов платить игроку 50 миллионов евро в год.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Обамеянг забил 29 голов в 30 матчах.

Источник: L' Equipe
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Трансферы Манчестер Юнайтед Боруссия Д Обамеянг Пьер-Эмерик Гризманн Антуан
Комментарии (10)
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zico2205
1495016261
Очень сильный форвард, но играет по настроению....Думаю в МЮ ему не дадут расслабляться...
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elizaveta-285
1495018349
Там он должен еще сильнее играть!!!
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sergun-kuk
1495018411
Отличный игрок! В отличной компании будет!!!
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NeoNaTe
1495019494
только карьеру сгубит в денежном мешке, обитая на 6 месте...
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kykyi
1495021275
Давайте, покупайте уже кого нибудь, забивала очень нужен.
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xColaz
1495021803
Заинтересован завинтересован) сколько можно талдычить. Все же просто - даете 55 лям в год и забираете
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GenghisKhan
1495026127
Нужно усиливаться...
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dok66
1495028482
Д-а-а-а , Маур в своем репертуаре ! Гризманн , Обамеянг ... А где Роналду , Месси , Левандовски и тд ? МЮ же потянет трансфер ? Или уже нет после этого сезона .
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ЧИНГИСХАН 90
1495030363
Гризманн, Хамес Родригес, Обемеянг(Купить за 180-200 млн) - Атакующий (Рашфорд, Марсяль замена) Мики, Хуан Мата, Поль Погба - Полузащита (Эрьера, Фелеини,Лингард замена) А. Валенсия, Смолинг, Байи, Рохо (Джонс, Дармиан, Блинда замена) Я. Облак(Купить за 30-40 млн) - (С. Ромеро замена) Руни, Люк Шоу, Янг, Де Хеа - их продать!!! (120 млн) Карриком попращаться! Остальные Туанзебе, Фосу Менса и т.д можно расти вместе профиционалами! Вот тогда Идеальный Манчестер Юнайтед!!)))
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