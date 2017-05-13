Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Голкипер первого дивизиона Ирландии – в ответ на обвинения в договорном матче: «Будь я вратарем топ-класса – я играл бы за «Реал»

Голкипер первого дивизиона Ирландии – в ответ на обвинения в договорном матче: «Будь я вратарем топ-класса – я играл бы за «Реал»

13 мая 2017, 01:45
5

Встреча 10-го тура второго дивизиона Ирландии между «Лонгфорд Таун» и «Атлон Таун» завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

После матча УЕФА прислал в футбольную ассоциацию Ирландии документ, подтверждающий подозрительную активность игроков на ставках на результат этой встречи. Голкипер гостевой команды Игорь Лабутс дал интервью изданию Sunday World, в котором опроверг какую-либо причастность к договорным матчам.

«Я обсудил инцидент с игроками на командном собрании. В понедельник (15-го мая – прим. «Бомбардира») мы пойдем на допрос. Мы хотим сотрудничать с ассоциацией футбола страны. Надеюсь, все будет хорошо, ведь со своей стороны я могу сказать, что ничего не делал преднамеренно. Я просто играл. Да, возможно, я допустил ошибку при первом голе, но она едва ли заслуживает дискуссии. Во втором тайме я совершил кучу сэйвов, но никто почему-то не говорит об этом.

Я знаю, что не являюсь игроком высокого уровня. Я стараюсь играть и показывать лучшее, на что способен. Возможно, в будущем я буду играть более достойно, но на данный момент я не вратарь топ-класса. Будь я вратарем топ-класса – я играл бы за «Реал», – сказал 26-летний латыш.

По данным расследования, сумма со ставок на данный матч составила около 400 тысяч фунтов.

Источник: Independent.ie
Европа
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1494631977
Лабуц вполне мог бы заменить в Реале Кейлора Наваса - никто бы не заметил.
Ответить
ЮЗИК
1494645198
Денег по лёгкому срубить захотел,раз в Реал не берут,жить то на что то надо
Ответить
himik2-62
1494652952
нога этого пимписа была последний раз в ирландии аж в 2010 году,ну вы админы и тролли
Ответить
Аристократ Олжик
1494658536
Лучший ответ года, по моему мнению!!!
Ответить
Аристократ Олжик
1494658649
Не пойму, если футболистам запрещено делать ставки, то почему ФИФА лишь отправила запрос на подозрительную активность футболистов на ставках??? Почему сразу не дисквалифицировали их??? Если им так хочется ставить на ставки, то почему не попросить своих друзей или родственников. Можно поставить на то, что в матче будет желтая, красная или пенальти . . . все это игрок может сделать сам . . .
Ответить
Главные новости
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
22:05
1
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
21:31
2
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
5
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
7
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
26
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Все новости
Все новости
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
22:19
1
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
21:57
Матч ФНЛ перенесли из-за угрозы БПЛА
21:54
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
21:48
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
20:59
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
20:34
1
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
1
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
7
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
1
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
18:38
Российский футболист сыграл против «Челси»
18:32
2
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
26
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
7
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
13
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+