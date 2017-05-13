Голкипер первого дивизиона Ирландии – в ответ на обвинения в договорном матче: «Будь я вратарем топ-класса – я играл бы за «Реал»

Встреча 10-го тура второго дивизиона Ирландии между «Лонгфорд Таун» и «Атлон Таун» завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

После матча УЕФА прислал в футбольную ассоциацию Ирландии документ, подтверждающий подозрительную активность игроков на ставках на результат этой встречи. Голкипер гостевой команды Игорь Лабутс дал интервью изданию Sunday World, в котором опроверг какую-либо причастность к договорным матчам.

«Я обсудил инцидент с игроками на командном собрании. В понедельник (15-го мая – прим. «Бомбардира») мы пойдем на допрос. Мы хотим сотрудничать с ассоциацией футбола страны. Надеюсь, все будет хорошо, ведь со своей стороны я могу сказать, что ничего не делал преднамеренно. Я просто играл. Да, возможно, я допустил ошибку при первом голе, но она едва ли заслуживает дискуссии. Во втором тайме я совершил кучу сэйвов, но никто почему-то не говорит об этом.

Я знаю, что не являюсь игроком высокого уровня. Я стараюсь играть и показывать лучшее, на что способен. Возможно, в будущем я буду играть более достойно, но на данный момент я не вратарь топ-класса. Будь я вратарем топ-класса – я играл бы за «Реал», – сказал 26-летний латыш.

По данным расследования, сумма со ставок на данный матч составила около 400 тысяч фунтов.