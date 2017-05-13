Голкипер первого дивизиона Ирландии – в ответ на обвинения в договорном матче: «Будь я вратарем топ-класса – я играл бы за «Реал»

Не пойму, если футболистам запрещено делать ставки, то почему ФИФА лишь отправила запрос на подозрительную активность футболистов на ставках??? Почему сразу не дисквалифицировали их???
Если им так хочется ставить на ставки, то почему не попросить своих друзей или родственников. Можно поставить на то, что в матче будет желтая, красная или пенальти . . . все это игрок может сделать сам . . .
Встреча 10-го тура второго дивизиона Ирландии между «Лонгфорд Таун» и «Атлон Таун» завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
После матча УЕФА прислал в футбольную ассоциацию Ирландии документ, подтверждающий подозрительную активность игроков на ставках на результат этой встречи. Голкипер гостевой команды Игорь Лабутс дал интервью изданию Sunday World, в котором опроверг какую-либо причастность к договорным матчам.
«Я обсудил инцидент с игроками на командном собрании. В понедельник (15-го мая – прим. «Бомбардира») мы пойдем на допрос. Мы хотим сотрудничать с ассоциацией футбола страны. Надеюсь, все будет хорошо, ведь со своей стороны я могу сказать, что ничего не делал преднамеренно. Я просто играл. Да, возможно, я допустил ошибку при первом голе, но она едва ли заслуживает дискуссии. Во втором тайме я совершил кучу сэйвов, но никто почему-то не говорит об этом.
Я знаю, что не являюсь игроком высокого уровня. Я стараюсь играть и показывать лучшее, на что способен. Возможно, в будущем я буду играть более достойно, но на данный момент я не вратарь топ-класса. Будь я вратарем топ-класса – я играл бы за «Реал», – сказал 26-летний латыш.
По данным расследования, сумма со ставок на данный матч составила около 400 тысяч фунтов.