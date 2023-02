Игроки «Андерлехта» тренировались в парке Манчестера перед матчем Лиги Европы

В 22:05 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Андерлехтом» в ответном матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы.

Днем футболисты бельгийского клуба провели разминку в городском парке. В тренировочной форме и кроссовках подопечные Рене Вайлера выполнили упражнения с мячом.

Встреча в Брюсселе завершилась со счетом 1:1.

You're never too big for a kickabout down the park. We like it.

(via @robpim1982)pic.twitter.com/xSAQ84aPPS