Игроки «Андерлехта» тренировались в парке Манчестера перед матчем Лиги Европы

МЮ треньку на стадионе не разрешил провести?
В 22:05 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Андерлехтом» в ответном матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы.
Днем футболисты бельгийского клуба провели разминку в городском парке. В тренировочной форме и кроссовках подопечные Рене Вайлера выполнили упражнения с мячом.
Встреча в Брюсселе завершилась со счетом 1:1.
You're never too big for a kickabout down the park. We like it.— Ball Street (@BallStreet) 20 апреля 2017 г.
(via @robpim1982)pic.twitter.com/xSAQ84aPPS