Игроки «Андерлехта» тренировались в парке Манчестера перед матчем Лиги Европы

В 22:05 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Андерлехтом» в ответном матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы.

Днем футболисты бельгийского клуба провели разминку в городском парке. В тренировочной форме и кроссовках подопечные Рене Вайлера выполнили упражнения с мячом.

Встреча в Брюсселе завершилась со счетом 1:1.