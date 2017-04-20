Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игроки «Андерлехта» тренировались в парке Манчестера перед матчем Лиги Европы

    В 22:05 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Андерлехтом» в ответном матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы.

    Днем футболисты бельгийского клуба провели разминку в городском парке. В тренировочной форме и кроссовках подопечные Рене Вайлера выполнили упражнения с мячом.

    Встреча в Брюсселе завершилась со счетом 1:1.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2017 19:10
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 20 апреля 2017, 20:39

      МЮ треньку на стадионе не разрешил провести?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Sapo 20 апреля 2017, 19:51

      Ты был в англии?похоже что нет. Здесь нормально: играть, отдыхать, ходить на газоне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 20 апреля 2017, 19:39

      там за газоном следят, а они там бегают, неуважение к городу, понял бы если б русские туристы, а так не солидно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11