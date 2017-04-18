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    Венгер: «У «Арсенала» остаются шансы на попадание в четверку АПЛ»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Мидлсбро» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

    «Этой победой мы хорошо ответили на все происходящее вокруг команды. Игра была неидеальной, но мы показали концентрацию. Этот выезд был огромной проверкой, ведь «Мидлсбро» отдал все силы. Для них это был один из последних шансов удержаться в Премьер-лиге.

    У нас остаются математические шансы на попадание в топ-4. Сейчас мы сделаем перерыв на Кубок Англии, а затем вернемся к лиге», — сказал француз.

    На «Риверсайде» лондонский клуб прервал четырехматчевую серию выездных поражений в чемпионате.

    23-го апреля «Арсенал» примет «Манчестер Сити» в полуфинальном матче Кубка страны.

    Источник: BBC

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    18.04.2017 01:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 18 апреля 2017, 08:57

      Обычные отмазки венгера...
      В начале сезона говорит - мы боремся во всех турнирах.
      В середине, после вылета из ЛЧ - у нас есть все шансы победить в апл и кубке..
      В конце сезона - но мы же попали в лч..
      А в этом году - добавится- но мы же попали в ЛЕ..

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