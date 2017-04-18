Венгер: «У «Арсенала» остаются шансы на попадание в четверку АПЛ»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Мидлсбро» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

«Этой победой мы хорошо ответили на все происходящее вокруг команды. Игра была неидеальной, но мы показали концентрацию. Этот выезд был огромной проверкой, ведь «Мидлсбро» отдал все силы. Для них это был один из последних шансов удержаться в Премьер-лиге.

У нас остаются математические шансы на попадание в топ-4. Сейчас мы сделаем перерыв на Кубок Англии, а затем вернемся к лиге», — сказал француз.

На «Риверсайде» лондонский клуб прервал четырехматчевую серию выездных поражений в чемпионате.

23-го апреля «Арсенал» примет «Манчестер Сити» в полуфинальном матче Кубка страны.