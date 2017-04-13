Роналду девять раз сравнивал счет в 13-ти последних матчах «Реала» в Лиге чемпионов

Встреча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» закончилась победой гостевой стороны. На 47-й минуте нападающий мадридцев Криштиану Роналду сравнял счет. Португалец помог своей команды отыграться девятый раз в 13-ти последних матчах Лиги чемпионов.

Победный гол Роналду на «Альянц-Арене» позволил 31-летнему форварду стать первым игроком в истории, забившему 100 голов в еврокубках.

В текущем сезоне Роналду 26 голов и отдал 12 результативных передач в 36-ти матчах всех турниров.