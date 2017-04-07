Ловчев: «Вряд ли доживу до победы сборной России на чемпионате мира»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев рассказал о проблемах, которые существуют в российском футболе. Также он отметил, что вряд ли дождется того момента, когда сборная России выиграет чемпионат мира.

«Проблемы в российском футболе? У нас все хорошо. Зарплату платят вроде вовремя, если брать в целом. Только мы давно ничего не выигрывали, и никто не знает, когда выиграем. Ждем большие турниры, чтобы попробовать свои силы. Конечно, не очень хорошо, что в нашем футболе много иностранцев, которые отнимают хлеб и возможность проявлять себя у молодых футболистов.

Когда Россия выиграет чемпионат мира? Я вряд ли доживу до этого», – сказал Ловчев.

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