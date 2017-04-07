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  • Ловчев: «Вряд ли доживу до победы сборной России на чемпионате мира»

Ловчев: «Вряд ли доживу до победы сборной России на чемпионате мира»

7 апреля 2017, 17:50
22

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев рассказал о проблемах, которые существуют в российском футболе. Также он отметил, что вряд ли дождется того момента, когда сборная России выиграет чемпионат мира.

«Проблемы в российском футболе? У нас все хорошо. Зарплату платят вроде вовремя, если брать в целом. Только мы давно ничего не выигрывали, и никто не знает, когда выиграем. Ждем большие турниры, чтобы попробовать свои силы. Конечно, не очень хорошо, что в нашем футболе много иностранцев, которые отнимают хлеб и возможность проявлять себя у молодых футболистов.

Когда Россия выиграет чемпионат мира? Я вряд ли доживу до этого», – сказал Ловчев.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия Россия Ловчев Евгений
Комментарии (22)
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Чеба
1491577273
Никто не доживет, с такой политикой РФС(
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Саншайн Аризона
1491578079
Шёл 2368-й год. Евгений Серафимович не терял надежды...
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alex1951
1491578785
Ловчему. И игрок ты был,как помню,так себе И щас ,как пистаболище,ниже плинтуса, Но крутится на виду ,вилять хвостом ,типа,вот он я Могу исчо перлы из уст выдавать,как и это.... Хотя в одном ты прав,затронув тему бабла,вот ,где собака то порылась, ...Хоть здесь чемпионы ,на душу игрочишки в среднем по миру.... Радуйся Лохчев))))
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ijgjr
1491578814
об это не то что мечтать и думать не надо - для этого надо построить совершенно другую страну
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turist82
1491579047
Да все не доживем думаю...
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STAFOR13
1491580011
тут люди кому 20ка наверно не доживут до такого))
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Mr Abdullaev
1491580361
Тут даже твои правнуки не доживут )
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Dimonadze
1491581092
ты чё, дядька?! Черчесов сказал: пища для размышлений есть, план есть...так что ждём)))
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aam
1491581405
А чего на других надеешься. Самому надо было становиться.
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Shpion23
1491593221
Меньше полутора лет что ли себе отмерял?)
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