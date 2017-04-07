Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ловчев: «Вряд ли доживу до победы сборной России на чемпионате мира»

    Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев рассказал о проблемах, которые существуют в российском футболе. Также он отметил, что вряд ли дождется того момента, когда сборная России выиграет чемпионат мира.

    «Проблемы в российском футболе? У нас все хорошо. Зарплату платят вроде вовремя, если брать в целом. Только мы давно ничего не выигрывали, и никто не знает, когда выиграем. Ждем большие турниры, чтобы попробовать свои силы. Конечно, не очень хорошо, что в нашем футболе много иностранцев, которые отнимают хлеб и возможность проявлять себя у молодых футболистов.

    Когда Россия выиграет чемпионат мира? Я вряд ли доживу до этого», – сказал Ловчев.

    Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2017 17:50
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13957

      Shpion23 7 апреля 2017, 22:27

      Меньше полутора лет что ли себе отмерял?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 7 апреля 2017, 19:10

      А чего на других надеешься. Самому надо было становиться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 7 апреля 2017, 19:04

      ты чё, дядька?! Черчесов сказал: пища для размышлений есть, план есть...так что ждём)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 7 апреля 2017, 18:52

      Тут даже твои правнуки не доживут )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 7 апреля 2017, 18:46

      тут люди кому 20ка наверно не доживут до такого))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +893

      Krics 7 апреля 2017, 18:46

      Пересекался на днях, плохо выглядит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 7 апреля 2017, 18:33

      а сколько лет Ловчеву?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 7 апреля 2017, 18:30

      Да все не доживем думаю...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 7 апреля 2017, 18:26

      об это не то что мечтать и думать не надо - для этого надо построить совершенно другую страну

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 7 апреля 2017, 18:26

      Ловчему.
      И игрок ты был,как помню,так себе
      И щас ,как пистаболище,ниже плинтуса,
      Но крутится на виду ,вилять хвостом ,типа,вот он я
      Могу исчо перлы из уст выдавать,как и это....
      Хотя в одном ты прав,затронув тему бабла,вот ,где собака то порылась,
      ...Хоть здесь чемпионы ,на душу игрочишки в среднем по миру....
      Радуйся Лохчев))))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > alex1951 7 апреля 2017, 20:20

      ты под себя ещё не серишь,Европеец..?

      или только из головы несёт..?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > shinnik 7 апреля 2017, 21:42

      Недаром ты Shinnik, резиновая бестолковка,даже имени нет,а все туда же - оскорбить,насрать и потом радоваться...
      Насчет Ловчева это мое ИМХО ,не тебе и судить,иди соску пососи...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > alex1951 8 апреля 2017, 07:56

      Обиделся...
      Значит серишь...))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11