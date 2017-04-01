Клубы из Сербии могут отстранить от еврокубков

Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал, что выходки сербских фанатов могут повлечь за собой серьезное наказание, сообщает AP. По словам Чеферина, команды из Сербии могут быть отстранены от еврокубков.

«Если мы не остановим хулиганов, может произойти какая-нибудь катастрофа. Клубы из Сербии под угрозой исключения из еврокубков. Мы даем понять проблемным странам, что руководителям надо решать проблему», – сказал Чеферин.

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