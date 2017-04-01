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    Клубы из Сербии могут отстранить от еврокубков

    Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал, что выходки сербских фанатов могут повлечь за собой серьезное наказание, сообщает AP. По словам Чеферина, команды из Сербии могут быть отстранены от еврокубков.

    «Если мы не остановим хулиганов, может произойти какая-нибудь катастрофа. Клубы из Сербии под угрозой исключения из еврокубков. Мы даем понять проблемным странам, что руководителям надо решать проблему», – сказал Чеферин.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2017 00:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 1 апреля 2017, 08:45

      англичанам пошло на пользу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 1 апреля 2017, 08:37

      Давно пора!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 1 апреля 2017, 08:29

      У Англии уже опыт был на 5лет,теперь очередь сербов,главное не стать их продолжателем в списке

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 1 апреля 2017, 08:29

      Партизан только дисквалификацию отбыл, а тут опять

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 1 апреля 2017, 04:25

      Блин, при чем тут антироссийские настроения, санкции и т.д.? Читаю ниже комменты и удивляюсь. Не надоело самим то быть терпилами? Что за паранойя то? Последний случай был ужасен, 2х игроков порезали... Поэтому такая реакция. В свое время и Англию отстраняли за выходки болельщиков! И не сравнивайте уровень болельщиков! В Англии даже сеток оградительных нет на секторах, там болеют адекватно, нормально. Нам есть к чему стремиться.

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      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Max Urbanov 1 апреля 2017, 06:39

      Им по тв рассказывают, что сербы- наши братья, саксы-враги.
      Выключить тв и включить мозги, тяжело.

      2
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 1 апреля 2017, 00:55

      Человек из Словении против сербов... Опять югославский междусобойчик?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 1 апреля 2017, 00:49

      англичан слабо лишать?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 1 апреля 2017, 00:34

      Это все антироссийские санкции

      0
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