Гершкович: «Зенит», ЦСКА и «Спартак» не имеют права вылетать так рано в еврокубках»

Известный специалист Михаил Гершкович поделился мнением о выступлении российских клубов в нынешнем сезоне еврокубков. Напомним, что сезоне-2018/19 Россию в Лиге чемпионов смогут представить три клуба.

«Это большой успех. Два гарантированных места в Лиге чемпионов с возможностью пробиться через квалификацию и третьему — это прекрасно. Другое дело, что те же «Зенит», ЦСКА и «Спартак» — наши лидеры и флагманы, — на мой взгляд, не имеют права вылетать так рано», – сказал Гершкович.