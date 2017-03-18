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    Гершкович: «Зенит», ЦСКА и «Спартак» не имеют права вылетать так рано в еврокубках»

    Известный специалист Михаил Гершкович поделился мнением о выступлении российских клубов в нынешнем сезоне еврокубков. Напомним, что сезоне-2018/19 Россию в Лиге чемпионов смогут представить три клуба.

    «Это большой успех. Два гарантированных места в Лиге чемпионов с возможностью пробиться через квалификацию и третьему — это прекрасно. Другое дело, что те же «Зенит», ЦСКА и «Спартак» — наши лидеры и флагманы, — на мой взгляд, не имеют права вылетать так рано», – сказал Гершкович.

    Источник: Газета.ру

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    18.03.2017 07:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 19 марта 2017, 09:33

      Особенно Зенит с такими финансами.

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 18 марта 2017, 19:58

      Это игра! И специалист должен понимать, право правом, а игра игрой.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 марта 2017, 14:11

      поэтому давно пора деньги на футбол переводить в регионы! а не в Москву и Питер

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 марта 2017, 12:00

      Всё дело в том, что кому больше нужно, тот и хреначит... Вот Ростов, денег с гулькин нос и Европа это для них шанс заработать, что они и сделали. Возьмём Спартак, по сути, в ЛЕ они бы существенную часть денег для себя не заработали, ну и плюс, всё-таки вылетели случайно. Зина, им вообще похер, у них и так всё с деньгами впорядке, хоть даже если будут постоянно в европу не попадать... Коняхам деньги тоже нужны, но их заносы в Европе не работают, там нужно показывать игру и желание, у конях этого нет и в помине, отсюда и постоянные безвольные вылеты. Как выход, нужно лимит отменять, зарплатный фонд существенно снизится, отсюда тем клубам, которым нужны деньги будут ещё сильнее мотивированы чтобы попасть в Европу и там удачно выступить...

      2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 18 марта 2017, 11:46

      это как обычно не сбывшиеся мечты

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 18 марта 2017, 10:51

      Слабоваты наши "флагманы и лидеры" в Европе, не могут ничего показать, из года в год одни надежды и обсералово вроде Зенита в игре с Андерлехтом.

      1
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      Рейтинг: +664

      Небесная > polt 23 марта 2017, 01:40

      Ну или Спартак с АЕКом

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 09:59

      Ну в принципе прав Михаил.
      Надо полностью менять своё отношение к еврокубкам.Ростов показал достойный результат.Вложения минимальные, а выхлоп максимальный.А у лидеров наших пока не так.Скорее даже наоборот.

      -2
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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 18 марта 2017, 08:51

      Спартак вылетел первым с коэффициентом 0,5.

      2
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 18 марта 2017, 08:27

      Три убогих флагмана.Этот сезон показал,кто у нас флагман.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Тяп-Ляп. 18 марта 2017, 14:10

      Ростов-папа!

      4
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