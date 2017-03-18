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  • Гершкович: «Зенит», ЦСКА и «Спартак» не имеют права вылетать так рано в еврокубках»

Гершкович: «Зенит», ЦСКА и «Спартак» не имеют права вылетать так рано в еврокубках»

18 марта 2017, 07:50
11

Известный специалист Михаил Гершкович поделился мнением о выступлении российских клубов в нынешнем сезоне еврокубков. Напомним, что сезоне-2018/19 Россию в Лиге чемпионов смогут представить три клуба.

«Это большой успех. Два гарантированных места в Лиге чемпионов с возможностью пробиться через квалификацию и третьему — это прекрасно. Другое дело, что те же «Зенит», ЦСКА и «Спартак» — наши лидеры и флагманы, — на мой взгляд, не имеют права вылетать так рано», – сказал Гершкович.

Источник: Газета.ру
Лига Европы Лига чемпионов Зенит Спартак ЦСКА
Комментарии (11)
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Тяп-Ляп.
1489814820
Три убогих флагмана.Этот сезон показал,кто у нас флагман.
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Kollljan
1489816276
Спартак вылетел первым с коэффициентом 0,5.
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Мары
1489820363
Ну в принципе прав Михаил. Надо полностью менять своё отношение к еврокубкам.Ростов показал достойный результат.Вложения минимальные, а выхлоп максимальный.А у лидеров наших пока не так.Скорее даже наоборот.
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polt
1489823499
Слабоваты наши "флагманы и лидеры" в Европе, не могут ничего показать, из года в год одни надежды и обсералово вроде Зенита в игре с Андерлехтом.
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aurora5858
1489826818
это как обычно не сбывшиеся мечты
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ivanthebest
1489827617
Всё дело в том, что кому больше нужно, тот и хреначит... Вот Ростов, денег с гулькин нос и Европа это для них шанс заработать, что они и сделали. Возьмём Спартак, по сути, в ЛЕ они бы существенную часть денег для себя не заработали, ну и плюс, всё-таки вылетели случайно. Зина, им вообще похер, у них и так всё с деньгами впорядке, хоть даже если будут постоянно в европу не попадать... Коняхам деньги тоже нужны, но их заносы в Европе не работают, там нужно показывать игру и желание, у конях этого нет и в помине, отсюда и постоянные безвольные вылеты. Как выход, нужно лимит отменять, зарплатный фонд существенно снизится, отсюда тем клубам, которым нужны деньги будут ещё сильнее мотивированы чтобы попасть в Европу и там удачно выступить...
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Garrincha58
1489835485
поэтому давно пора деньги на футбол переводить в регионы! а не в Москву и Питер
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directorpg
1489856315
Это игра! И специалист должен понимать, право правом, а игра игрой.
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VeniaminS
1489905237
Особенно Зенит с такими финансами.
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