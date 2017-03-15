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  • Офис дортмундской «Боруссии» был эвакуирован из-за обнаруженного белого порошка

Офис дортмундской «Боруссии» был эвакуирован из-за обнаруженного белого порошка

15 марта 2017, 20:41
14

На одном из этажей офиса дортмундской «Боруссии» был обнаружен конверт, в котором находился белый порошок. Все сотрудники рабочего помещения были срочно эвакуированы, сообщает Ruhr Nachrichten.

В 16:15 по местному времени поступил звонок в полицию. На место происшествия прибила команда пожарных. Люди, которые могли взаимодействовать с содержимым конверта были отправлены на обследование.

Какое вещество было обнаружено в конверте, остается неясным. Специалисты пожарной команды занимаются исследованием порошка.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Боруссия Д
Комментарии (14)
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spartak_88
1489601720
а при чем тут пожарные???
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hunta
1489601928
После "дела Ерёменко", все боятся белого порошка....
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alexa1995
1489601984
Срочно вызвать Еременко для ликвидации порошка.
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LINED
1489602116
Они уже немного нюхнули, вот и вызвали пожарных
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myelementisearth
1489602602
Ну вот, все шутки вышутили уже :( ничего не осталось...
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Frenzybm
1489603212
вопрос: команда пожарных прибЫла ии её прибилО после порошка?)
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Houston
1489603450
Еременко вылетел на место преступления.
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Dellleone
1489604253
Еременко в городе !!!
Ответить
Max Urbanov
1489630832
Кокорин в гости приезжал )
Ответить
Егориус
1489631113
хазаззаа
Ответить
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