Офис дортмундской «Боруссии» был эвакуирован из-за обнаруженного белого порошка

На одном из этажей офиса дортмундской «Боруссии» был обнаружен конверт, в котором находился белый порошок. Все сотрудники рабочего помещения были срочно эвакуированы, сообщает Ruhr Nachrichten.

В 16:15 по местному времени поступил звонок в полицию. На место происшествия прибила команда пожарных. Люди, которые могли взаимодействовать с содержимым конверта были отправлены на обследование.

Какое вещество было обнаружено в конверте, остается неясным. Специалисты пожарной команды занимаются исследованием порошка.