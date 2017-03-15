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    Офис дортмундской «Боруссии» был эвакуирован из-за обнаруженного белого порошка

    На одном из этажей офиса дортмундской «Боруссии» был обнаружен конверт, в котором находился белый порошок. Все сотрудники рабочего помещения были срочно эвакуированы, сообщает Ruhr Nachrichten.

    В 16:15 по местному времени поступил звонок в полицию. На место происшествия прибила команда пожарных. Люди, которые могли взаимодействовать с содержимым конверта были отправлены на обследование.

    Какое вещество было обнаружено в конверте, остается неясным. Специалисты пожарной команды занимаются исследованием порошка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2017 20:41
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -5

      Егориус 16 марта 2017, 05:25

      хазаззаа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 16 марта 2017, 05:20

      Кокорин в гости приезжал )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Max Urbanov 16 марта 2017, 21:03

      скорее балоттели

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 15 марта 2017, 21:57

      Еременко в городе !!!

      -1
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      Рейтинг: +450

      Houston 15 марта 2017, 21:44

      Еременко вылетел на место преступления.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Frenzybm 15 марта 2017, 21:40

      вопрос: команда пожарных прибЫла ии её прибилО после порошка?)

      0
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 15 марта 2017, 21:30

      Ну вот, все шутки вышутили уже :( ничего не осталось...

      0
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      Рейтинг: +6009

      GoldPlayFIFARus9 > myelementisearth 15 марта 2017, 21:38

      Осталось.
      Это Ерёменко за собой не убрал,когда в стиле Сапогова подкладывал видео со своими голами президенту Боруссии

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED 15 марта 2017, 21:21

      Они уже немного нюхнули, вот и вызвали пожарных

      0
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      Рейтинг: +166

      alexa1995 15 марта 2017, 21:19

      Срочно вызвать Еременко для ликвидации порошка.

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 15 марта 2017, 21:18

      После "дела Ерёменко", все боятся белого порошка....

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 15 марта 2017, 21:15

      а при чем тут пожарные???

      1
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