Президент «Арсенала»: «Венгер останется в команде как минимум до конца сезона»

Президент «Арсенала» Чипс Кесвик выступил с официальным обращением в адрес болельщиков.

«Мы в курсе, какое внимание сейчас уделяется клубу и понимаем сущность конфликта. Мы уважаем ваше право высказывать личные мнения.

Контракт Арсена истекает по окончании сезона. Любое наше решение будет принято совместно, и вы сразу же о нем узнаете», — сказал англичанин.

После 27-ми туров чемпионата Англии лондонский клуб занимает пятую строчку.

Во вторник «канониры» завершили выступление в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, уступив «Баварии» в 1/8 финала с общим счетом 2:10.