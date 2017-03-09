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  • Президент «Арсенала»: «Венгер останется в команде как минимум до конца сезона»

Президент «Арсенала»: «Венгер останется в команде как минимум до конца сезона»

9 марта 2017, 15:40
13

Президент «Арсенала» Чипс Кесвик выступил с официальным обращением в адрес болельщиков.

«Мы в курсе, какое внимание сейчас уделяется клубу и понимаем сущность конфликта. Мы уважаем ваше право высказывать личные мнения.

Контракт Арсена истекает по окончании сезона. Любое наше решение будет принято совместно, и вы сразу же о нем узнаете», — сказал англичанин.

После 27-ми туров чемпионата Англии лондонский клуб занимает пятую строчку.

Во вторник «канониры» завершили выступление в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, уступив «Баварии» в 1/8 финала с общим счетом 2:10.

Источник: ФК «Арсенал»
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (13)
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zatonn
1489064083
Нет хуже засидевшихся пенсионеров, которые не способны понять, что от их деятельности гораздо больше вреда, чем пользы!
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Болельщик Реал Мадрида
1489066391
Призидента "Арсенала" понять можно! Пусть Венгер добудет свой срок и попытается выиграть какой нибудь внутренний трофей и попасть в лигу чемпионов, шансы у него еще есть и при чем не плохи. А после пусть прощается с клубом. "Арсеналу" необходима "свежая кровь", новый импульс и идеи.
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kto eto
1489066419
Посмотрите на того же Юрия Сёмина. Захуёвничал, выгнали, обратно взяли и свежести больше. Локо ещё подымется в турнирной таблице, я вас уверяю. Я это всё к чему. Не нужно Венгеру бояться потерять это место. P.S.Может про Сёмина и не удачный пример, но суть вроде обрисовал. Не судите строго, я не футбольный эксперт.
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alexis02lion
1489066520
И правильно. А смысл менять? Пол-сезона уже прошли, не вылетают, в евро-кубки вряд ли, так что новый тренер только может скатить вниз. А вот на следующий сезон пусть думают кто будет руководить. Мне как болельщику ТТХ вообще было бы круто если бы тренера поменяли, а так Арсен до конца сезона точно заслужил.
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Zelim2909
1489068515
Болелшиков можно понять ведь они устали от одного и тогоже им хочеться сравнить до и после, ведь ни кто не даст 100% шанс что новый тренер выиграет хоть что то, но можно пробовать эксперемитироват и я думаю Арсенал и Арсен найдут себя в мире футбола но только уже не вместе
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Zelim2909
1489068690
Спасибо руководству что дали доиграть))) обидно когда выкидывают как тряпку ))) ведь всем было жалко Раньери
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