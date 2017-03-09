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    Президент «Арсенала»: «Венгер останется в команде как минимум до конца сезона»

    Президент «Арсенала» Чипс Кесвик выступил с официальным обращением в адрес болельщиков.

    «Мы в курсе, какое внимание сейчас уделяется клубу и понимаем сущность конфликта. Мы уважаем ваше право высказывать личные мнения.

    Контракт Арсена истекает по окончании сезона. Любое наше решение будет принято совместно, и вы сразу же о нем узнаете», — сказал англичанин.

    После 27-ми туров чемпионата Англии лондонский клуб занимает пятую строчку.

    Во вторник «канониры» завершили выступление в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, уступив «Баварии» в 1/8 финала с общим счетом 2:10.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    09.03.2017 15:40
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 9 марта 2017, 17:11

      Спасибо руководству что дали доиграть))) обидно когда выкидывают как тряпку ))) ведь всем было жалко Раньери

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог > Zelim2909 9 марта 2017, 17:34

      И уже забыли! А в "Арсенале" и президент садомазохист!

      -1
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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 9 марта 2017, 17:08

      Болелшиков можно понять ведь они устали от одного и тогоже им хочеться сравнить до и после, ведь ни кто не даст 100% шанс что новый тренер выиграет хоть что то, но можно пробовать эксперемитироват и я думаю Арсенал и Арсен найдут себя в мире футбола но только уже не вместе

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 9 марта 2017, 16:35

      И правильно. А смысл менять? Пол-сезона уже прошли, не вылетают, в евро-кубки вряд ли, так что новый тренер только может скатить вниз. А вот на следующий сезон пусть думают кто будет руководить. Мне как болельщику ТТХ вообще было бы круто если бы тренера поменяли, а так Арсен до конца сезона точно заслужил.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > alexis02lion 9 марта 2017, 16:38

      Точнее Лига чемпионов, таки если с 5-6 место проход в Лигу Европы то пожалуйста, но любимого 4-го с такой игрой точно не будет, да и наконец в этой части Лондона новая команда-лидер.

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      Рейтинг: +800

      forward33 > alexis02lion 9 марта 2017, 17:11

      Ага)) в прошлом сезоне куры до последнего тура были выше арса, но в итоге просра..сь. В этом сезоне не вышли в плей-офф ЛЧ и вылетели от Гента))) это за какие заслуги они лидеры Лондона (в этой части)???

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > forward33 9 марта 2017, 17:31

      Ты ещё вспомни как Ливерпуль с Суаресом 1 место уступили. Прям великие соперники были у Арсенала в Лиге Чемпионов - Базель завсегдатай, так как в Швейцарии им нет равных, грозный Лудогорец из Разгарда с пол-состава бразильцами. Какие грозные и именитые соперники, только с ПСЖ пришлось напрягаться. А вот группа у шпор была явно не проходная, Монако сейчас вообще больше всех забивает в Европе, у Байера намного больше опыта, с ЦСКА своё взяли, но этого оказалось мало. Арсенал даже с 1-го места в группе угодил на любимую Баварию и благополучно вылетели. Гент в том сезоне вылетел в 1/8 Лиги Чемпионов, так что тут у кого-то недооценка, опыта у бельгийцев больше. И второй сезон в АПЛ Арсенал деградирует, а ТТХ развивается. Да и Поччетино явно сейчас намного сильнее Венгера.

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      Рейтинг: +800

      forward33 > alexis02lion 9 марта 2017, 23:18

      Арс деградирует? но почему то заканчивает чемпионат выше, да из группы выходит, ну если у кур была сложная группа, то Наполи, Боруссия Д Марсель из, которой Арс недавно выходил детский лепет))) Конечно, 9 команда Германии круче кур, кто спорит)))

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > forward33 10 марта 2017, 17:07

      Не круче, но равные соперники. А ты по местам не смотри. И вообще 9-ый сейчас Гладбах, а Шальке вообще 13-ый, но кто-то из них точно будет в 1/4 Лиги Европы. Байер временно на этих позициях, до Лиги чемпионов ныне далековато, но в Лигу Европы точно попадут. Бундеслига сейчас стала сейчас более ровной, так что уже Шальке борется за выживание и деньги Газпрома им не помогают. А в АПЛ рубка либо за еврокубки или за вылет, тех кому ничего не надо почти нет.

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      Рейтинг: +800

      forward33 > alexis02lion 10 марта 2017, 17:16

      Шальке сам провалил сезон, если по местам не смотреть можно остаться вечно перспективными как молодняк арса во время строительства стадиона, в принципе, эта же история повторится с курями, они также будут играть в красивый привлекательный футбол, с кучей молодых и перспективных, но ничего не выиграют

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      Рейтинг: +84

      kto eto 9 марта 2017, 16:33

      Посмотрите на того же Юрия Сёмина. Захуёвничал, выгнали, обратно взяли и свежести больше. Локо ещё подымется в турнирной таблице, я вас уверяю. Я это всё к чему. Не нужно Венгеру бояться потерять это место. P.S.Может про Сёмина и не удачный пример, но суть вроде обрисовал. Не судите строго, я не футбольный эксперт.

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 9 марта 2017, 16:33

      Призидента "Арсенала" понять можно! Пусть Венгер добудет свой срок и попытается выиграть какой нибудь внутренний трофей и попасть в лигу чемпионов, шансы у него еще есть и при чем не плохи. А после пусть прощается с клубом. "Арсеналу" необходима "свежая кровь", новый импульс и идеи.

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 9 марта 2017, 15:54

      Нет хуже засидевшихся пенсионеров, которые не способны понять, что от их деятельности гораздо больше вреда, чем пользы!

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