Источник: Венгер сообщил игрокам «Арсенала», что покинет команду по окончании сезона

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может подать в отставку по окончании нынешнего сезона. По информации источника, французский специалист уже сообщил о своем решении покинуть команду летом игрокам. Отметим, что тренер возглавляет «канониров» с 1996 года.

Напомним, действующий контракт тренера с командой рассчитан до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что Венгер отклонил предложение китайского клуба, который готов был платить французу 30 миллионов евро в год.

На данный момент «Арсенал» занимает в турнирной таблице АПЛ пятое место, имея в активе 50 очков.