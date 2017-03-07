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    Источник: Венгер сообщил игрокам «Арсенала», что покинет команду по окончании сезона

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может подать в отставку по окончании нынешнего сезона. По информации источника, французский специалист уже сообщил о своем решении покинуть команду летом игрокам. Отметим, что тренер возглавляет «канониров» с 1996 года.

    Напомним, действующий контракт тренера с командой рассчитан до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что Венгер отклонил предложение китайского клуба, который готов был платить французу 30 миллионов евро в год.

    На данный момент «Арсенал» занимает в турнирной таблице АПЛ пятое место, имея в активе 50 очков.

    Источник: Twitter

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    07.03.2017 15:41
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 8 марта 2017, 13:14

      по окончанию сезона не окажется ли что его опять уговорили остаться?????

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +38

      Zelim2909 7 марта 2017, 21:25

      Жаль Арсена ведь он и вправду влюблен в Арсенал, но надо пока совсем не потерял лицо и авторитет в глазах болелшиков!!! уйдя щас ты дакажешь что ты професионал а не физрук!!! удачи Арсен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      ronaltuta 7 марта 2017, 18:21

      Мне кажется он сам устал уже. Похоже на правду.

      1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 7 марта 2017, 18:11

      Только если вперёд ногами...

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 марта 2017, 18:02

      все заканчивается однажды...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 7 марта 2017, 17:33

      Жаль,но нужно что то менять!!

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 7 марта 2017, 17:23

      Это просто праздник какой-то!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 7 марта 2017, 17:18

      источник - твиттер

      2
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      Рейтинг: +15

      procx 7 марта 2017, 17:02

      Жаль

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 7 марта 2017, 16:59

      Не поверю ,пока на скамейке Аренала не будет сидеть другой тренер.А до тех пор Арсен всех еще переживет.

      0
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      Рейтинг: +71

      Minusator > Ronaldinho R10 7 марта 2017, 17:43

      Согласен)

      Это как Слуцкий Летом будет в Зените

      0
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