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  • Источник: Венгер сообщил игрокам «Арсенала», что покинет команду по окончании сезона

Источник: Венгер сообщил игрокам «Арсенала», что покинет команду по окончании сезона

7 марта 2017, 15:41
17

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может подать в отставку по окончании нынешнего сезона. По информации источника, французский специалист уже сообщил о своем решении покинуть команду летом игрокам. Отметим, что тренер возглавляет «канониров» с 1996 года.

Напомним, действующий контракт тренера с командой рассчитан до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что Венгер отклонил предложение китайского клуба, который готов был платить французу 30 миллионов евро в год.

На данный момент «Арсенал» занимает в турнирной таблице АПЛ пятое место, имея в активе 50 очков.

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (17)
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Jenea83
1488890928
Надо его поблагодарить за проделанную работу и отпустить. Арсеналу нужны перемены)
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h3LL1k
1488891148
Печально и не привычно будет видеть Арсенал без Венгера... К сожалению сегодня мне кажется матч ни на что не повлияет...
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ruverzema29rus
1488896305
источник - твиттер
Ответить
la verdad
1488896638
Это просто праздник какой-то!
Ответить
Artemka69
1488897233
Жаль,но нужно что то менять!!
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84aivengo
1488898943
все заканчивается однажды...
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1488899510
Только если вперёд ногами...
Ответить
ronaltuta
1488900081
Мне кажется он сам устал уже. Похоже на правду.
Ответить
Zelim2909
1488911115
Жаль Арсена ведь он и вправду влюблен в Арсенал, но надо пока совсем не потерял лицо и авторитет в глазах болелшиков!!! уйдя щас ты дакажешь что ты професионал а не физрук!!! удачи Арсен
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BAIv
1488968098
по окончанию сезона не окажется ли что его опять уговорили остаться?????
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