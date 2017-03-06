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    Венгер опроверг конфликт с Санчесом

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что информация о его конфликте с нападающим Алексисом Санчесом не является правдой. Чилиец не попал в стартовый состав «канониров» на встречу 27-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:3), выйдя лишь на замену во второй половине.

    «Мой конфликт с Санчесом – это выдумки прессы. Конечно, иногда он ведет себя на грани, но он является преданным игроком. Понимаю, что СМИ нужно о чем-то писать, и мы уважаем это.

    У нас с Алексисом нормальные, доверительные отношения, как и с любым другим игроком в команде. Его контракт завершится через 15 месяцев, поэтому его будущее будет решать клуб, и никто другой», – сказал Венгер.

    В текущем сезоне 28-летний форвард записал в свой актив 20 голов и 17 результативных передач в 35-ти матчах.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    06.03.2017 16:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 6 марта 2017, 19:37

      Венгер как ты не понимаешь его? Ему надоело всегда быть четвертым в турнирной таблице! Он и остальные хотят наконец выиграть АПЛ или ЛЧ! Лучше отпусти его, ты же все равно не хочешь выигрывать ЛЧ ))

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