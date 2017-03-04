Венгер: «Сосредоточимся на задаче вернуться в первую четверку»

Думаю, что в этом сезоне у нас это не получиться. Мы окончим сезон не выше 5 места, но и не ниже 6. Сезон, можно так сказать, провален качественно и со вкусом
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:3) в матче 27-го тура английской Премьер-лиги.
«В первом тайме у нас не получалось нащупать ритм игры. Мы пропустили простые голы. По такой игре это было неожиданно, но нам удалось собраться и отыграть один гол. Впрочем, это не отменяет факта нашего неудовлетворительного выступления в первой половине.
Мы выбыли из топ-4? У нас есть шансы вернуться в первую четверку. Сосредоточимся на этой задаче», — сказал француз.
7-го марта «Арсенал» примет «Баварию» в рамках ответного матча 1/8-й финала Лиги чемпионов.