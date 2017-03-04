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    Венгер: «Сосредоточимся на задаче вернуться в первую четверку»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:3) в матче 27-го тура английской Премьер-лиги.

    «В первом тайме у нас не получалось нащупать ритм игры. Мы пропустили простые голы. По такой игре это было неожиданно, но нам удалось собраться и отыграть один гол. Впрочем, это не отменяет факта нашего неудовлетворительного выступления в первой половине.

    Мы выбыли из топ-4? У нас есть шансы вернуться в первую четверку. Сосредоточимся на этой задаче», — сказал француз.

    7-го марта «Арсенал» примет «Баварию» в рамках ответного матча 1/8-й финала Лиги чемпионов.

    Источник: BBC

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    04.03.2017 23:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +421

      LMI 5 марта 2017, 07:25

      Думаю, что в этом сезоне у нас это не получиться. Мы окончим сезон не выше 5 места, но и не ниже 6. Сезон, можно так сказать, провален качественно и со вкусом

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 5 марта 2017, 06:35

      а с Ливерпулем чего не сосредоточились?

      1
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 5 марта 2017, 01:04

      сосредоточься на каком-нибудь курорте, отдыхать пора уже. к сэру Алексу в компанию, пиво пить.

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 5 марта 2017, 00:50

      Арсенал реально жалок.
      Уже и Тоттенхэм получше смотрится и Челси на голову выше и лучше Арсенала.
      Я понять не могу одного..
      Венгер знает АПЛ лучше любого тренера АПЛ ..единственный кто знает лучше АПЛ это Фергюсон.
      Как?!?
      Как можно из года в год бороться за 2-4 место..
      Нет предпосылок и в следующем году.

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 5 марта 2017, 00:17

      Потому что 4 место твой потолок

      -1
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