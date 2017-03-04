Венгер: «Сосредоточимся на задаче вернуться в первую четверку»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:3) в матче 27-го тура английской Премьер-лиги.

«В первом тайме у нас не получалось нащупать ритм игры. Мы пропустили простые голы. По такой игре это было неожиданно, но нам удалось собраться и отыграть один гол. Впрочем, это не отменяет факта нашего неудовлетворительного выступления в первой половине.

Мы выбыли из топ-4? У нас есть шансы вернуться в первую четверку. Сосредоточимся на этой задаче», — сказал француз.

7-го марта «Арсенал» примет «Баварию» в рамках ответного матча 1/8-й финала Лиги чемпионов.