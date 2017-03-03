Венгер назвал себя специалистом по мазохизму

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что считает тренерскую работу очень сложной профессией. Французский специалист также подчеркнул, что футбол отнимает у него практически все свободное время.

«Работа тренера очень требовательна и энергозатратна. Вам приходится жертвовать своей жизнью, поскольку времени ни на что другое у вас не остается. От работы ты получаешь 90% раздражения и 10% удовольствия. К этому любой должен быть готов. Всем молодым тренерам я говорю: «Вы готовы пожертвовать своей жизнью? Готовы стать футбольным жрецом?».

Почему я работаю в «Арсенале» уже 20 лет? Я специалист по мазохизму. Считаю, что это позволило мне добраться до следующего уровня личностного развития и развить свои сильные стороны», – сказал Венгер.

Напомним, что Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года.