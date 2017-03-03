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Венгер назвал себя специалистом по мазохизму

3 марта 2017, 12:21
11

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что считает тренерскую работу очень сложной профессией. Французский специалист также подчеркнул, что футбол отнимает у него практически все свободное время.

«Работа тренера очень требовательна и энергозатратна. Вам приходится жертвовать своей жизнью, поскольку времени ни на что другое у вас не остается. От работы ты получаешь 90% раздражения и 10% удовольствия. К этому любой должен быть готов. Всем молодым тренерам я говорю: «Вы готовы пожертвовать своей жизнью? Готовы стать футбольным жрецом?».

Почему я работаю в «Арсенале» уже 20 лет? Я специалист по мазохизму. Считаю, что это позволило мне добраться до следующего уровня личностного развития и развить свои сильные стороны», – сказал Венгер.

Напомним, что Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (11)
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Nikiforof
1488532988
А садистом тебя считают болельщики Арсенала.
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Pourport
1488533587
Это садомахизм,невежда.
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zatonn
1488533870
Так он что же, потомок того самого маркиза? И какие же методы в тренировках Арсенала применяются?
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spaike
1488535839
По-моему он не мазохист, а садист(во всяком случае для болельщиков Арсенала). Столько лет тренирует Арсенал, а добиться с ним толком ничего не сумел.
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Томь вперёд
1488539162
А по-моему у него начинается маразм!
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slavko33002
1488542246
Пора на пенсию!
Ответить
Bogdan1906
1488543482
Боже. Уберите его уже куда-нибудь. О! Пусть валит в Китай.
Ответить
mihail200606
1488546557
Ну тут он прав...
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1488551282
Хочет красиво уйти, но только усугубляет положение.
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