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    Венгер назвал себя специалистом по мазохизму

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что считает тренерскую работу очень сложной профессией. Французский специалист также подчеркнул, что футбол отнимает у него практически все свободное время.

    «Работа тренера очень требовательна и энергозатратна. Вам приходится жертвовать своей жизнью, поскольку времени ни на что другое у вас не остается. От работы ты получаешь 90% раздражения и 10% удовольствия. К этому любой должен быть готов. Всем молодым тренерам я говорю: «Вы готовы пожертвовать своей жизнью? Готовы стать футбольным жрецом?».

    Почему я работаю в «Арсенале» уже 20 лет? Я специалист по мазохизму. Считаю, что это позволило мне добраться до следующего уровня личностного развития и развить свои сильные стороны», – сказал Венгер.

    Напомним, что Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года.

    Источник: Skysports

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    03.03.2017 12:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 3 марта 2017, 17:28

      Хочет красиво уйти, но только усугубляет положение.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 3 марта 2017, 16:09

      Ну тут он прав...

      0
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 3 марта 2017, 15:18

      Боже. Уберите его уже куда-нибудь. О! Пусть валит в Китай.

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 3 марта 2017, 14:57

      Пора на пенсию!

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 3 марта 2017, 14:06

      А по-моему у него начинается маразм!

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 3 марта 2017, 13:10

      По-моему он не мазохист, а садист(во всяком случае для болельщиков Арсенала). Столько лет тренирует Арсенал, а добиться с ним толком ничего не сумел.

      0
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      Рейтинг: +429

      sold93 > spaike 3 марта 2017, 14:05

      Чемпион Англии: (3) 1997/98, 2001/02, 2003/04
      Обладатель Кубка Англии: (6) 1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2013/14, 2014/15
      Обладатель Суперкубка Англии: (6) 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015

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      Рейтинг: +592

      spaike > sold93 3 марта 2017, 14:30

      За 20 лет выиграл 3 чемпионата Англии, а в ЛЧ только 1 раз добрался до финала и это при том что Арсенал 10 лет был самым обеспеченным клубом Англии наряду с МЮ(а в мире по финансам с ним могли поспорить разве что Реал, Бавария и Барса) и сейчас не уступает в финансировании ни одному из клубов АПЛ. А если учесть последние 10 лет так лучший результат был серебро прошлрго года в АПЛ, а в ЛЧ максимум доходил до 1/4 и то чаше все заканчивалось в 1/8.

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 3 марта 2017, 12:37

      Так он что же, потомок того самого маркиза? И какие же методы в тренировках Арсенала применяются?

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 3 марта 2017, 12:33

      Это садомахизм,невежда.

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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 3 марта 2017, 12:23

      А садистом тебя считают болельщики Арсенала.

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