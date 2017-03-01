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    Селюк: «Слуцкий? Чтобы начать работать в Европе, нужно любить футбол больше, чем деньги»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий мог бы продолжить карьеру в Чемпионшипе. Напомним, ранее сообщалось, что российский специалист входит в сферу интересов клуба из данного турнира.

    «Для того, чтобы начать работать в Европе, нужно любить футбол больше, чем деньги. Если брать Леонида Слуцкого, то он может начать не в АПЛ, а в Чемпионшипе. В принципе, там он может работать», – сказал Селюк.

    Напомним, Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА минувшим декабрем. На данный момент тренер изучает английский язык и посещает матчи АПЛ.

    Источник: Спорт FM

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    01.03.2017 19:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 1 марта 2017, 21:20

      Кто, есть такой этот селюк? что не вью с его стороны, то всех и вся обсерает!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +498

      Поль 1 марта 2017, 21:16

      ...сказал футбольный Реагент )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 1 марта 2017, 20:59

      Клоун-хреновый этот Селюк!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      McDuff 1 марта 2017, 20:50

      чья бы мычала

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 1 марта 2017, 20:38

      Это сладкое слово деньги. ( О свободе речи не идёт).

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 1 марта 2017, 20:36

      Уж кто бы звездел. Хлам в Россию тащит за охренительное бобло и еще про футбол что то пытается говорить!

      3
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      Рейтинг: +15

      procx 1 марта 2017, 20:29

      Отлично

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 1 марта 2017, 19:48

      Селюк решил учить Слуцкера ????))))

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 1 марта 2017, 19:47

      Селюк в последнее время до хера херню говорит, первый раз вижу такого агента. Прям НЕ агент.

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