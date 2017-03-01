Селюк: «Слуцкий? Чтобы начать работать в Европе, нужно любить футбол больше, чем деньги»

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий мог бы продолжить карьеру в Чемпионшипе. Напомним, ранее сообщалось, что российский специалист входит в сферу интересов клуба из данного турнира.

«Для того, чтобы начать работать в Европе, нужно любить футбол больше, чем деньги. Если брать Леонида Слуцкого, то он может начать не в АПЛ, а в Чемпионшипе. В принципе, там он может работать», – сказал Селюк.

Напомним, Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА минувшим декабрем. На данный момент тренер изучает английский язык и посещает матчи АПЛ.