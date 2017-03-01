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  • Селюк: «Слуцкий? Чтобы начать работать в Европе, нужно любить футбол больше, чем деньги»

Селюк: «Слуцкий? Чтобы начать работать в Европе, нужно любить футбол больше, чем деньги»

1 марта 2017, 19:41
9

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий мог бы продолжить карьеру в Чемпионшипе. Напомним, ранее сообщалось, что российский специалист входит в сферу интересов клуба из данного турнира.

«Для того, чтобы начать работать в Европе, нужно любить футбол больше, чем деньги. Если брать Леонида Слуцкого, то он может начать не в АПЛ, а в Чемпионшипе. В принципе, там он может работать», – сказал Селюк.

Напомним, Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА минувшим декабрем. На данный момент тренер изучает английский язык и посещает матчи АПЛ.

Источник: Спорт FM
Россия Слуцкий Леонид Селюк Дмитрий
Комментарии (9)
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Mr Abdullaev
1488386869
Селюк в последнее время до хера херню говорит, первый раз вижу такого агента. Прям НЕ агент.
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acer2003
1488386937
Селюк решил учить Слуцкера ????))))
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procx
1488389367
Отлично
Ответить
батог
1488389815
Уж кто бы звездел. Хлам в Россию тащит за охренительное бобло и еще про футбол что то пытается говорить!
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+50/-50
1488389934
Это сладкое слово деньги. ( О свободе речи не идёт).
Ответить
McDuff
1488390602
чья бы мычала
Ответить
mialkov
1488391164
Клоун-хреновый этот Селюк!
Ответить
Поль
1488392211
...сказал футбольный Реагент )))
Ответить
B.G.
1488392414
Кто, есть такой этот селюк? что не вью с его стороны, то всех и вся обсерает!
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