Венгер хотел бы стать главным тренером «Реала», если уйдет из «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после окончания нынешнего сезона может покинуть лондонский клуб. По информации источника, если это произойдет, то французский специалист хотел бы возглавить «Реал».

Ранее сообщалось, что зимой 67-летний тренер отклонил выгодное предложение от китайского клуба, который предлагал ему контракт с годовым окладом в 30 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. В нынешнем сезоне лондонский клуб под руководством француза занимает в турнирной таблице АПЛ четвертое место, имея в активе 50 очков.