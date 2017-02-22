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    Ван Перси, Шкртел и Смолов появятся на поле с первых минут в матче между «Фенербахче» и «Краснодаром»

    Стали известны стартовые составы «Фенербахче» и «Краснодара» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, первая игра завершилась победой российского клуба со счетом 1:0.

    «Фенербахче»: Демирель, Кейбаши, Шкртел, Кьяер, Озбайраклы, Соуза, Потук, Топал, Сов, ван Перси, Ленс.

    «Краснодар»: Крицюк, Калешин, Налдо, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Подберезкин, Вандерсон, Смолов, Клаэссон.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Шюкрю Сарачоглу». Начало – в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного противостояния.

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    Источник: УЕФА

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    22.02.2017 18:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 февраля 2017, 20:52

      Смолов строго 50 % своих эпизодов забивает.Опять сами себе забили.Видимо им так больше нравится!Прибавить во втором и похоронить Турок!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 февраля 2017, 20:18

      Не останавливаться!Федя надо ещё!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 22 февраля 2017, 19:28

      Удачи нашим "БЫКАМ"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      dudkadim 22 февраля 2017, 18:59

      Краснодар давай

      1
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