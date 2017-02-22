Ван Перси, Шкртел и Смолов появятся на поле с первых минут в матче между «Фенербахче» и «Краснодаром»

Стали известны стартовые составы «Фенербахче» и «Краснодара» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, первая игра завершилась победой российского клуба со счетом 1:0.

«Фенербахче»: Демирель, Кейбаши, Шкртел, Кьяер, Озбайраклы, Соуза, Потук, Топал, Сов, ван Перси, Ленс.

«Краснодар»: Крицюк, Калешин, Налдо, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Подберезкин, Вандерсон, Смолов, Клаэссон.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Шюкрю Сарачоглу». Начало – в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного противостояния.

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