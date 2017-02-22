Моуринью: «Возвращение в «Реал»? Я уйду из «Манчестер Юнайтед», только если этого захочет руководство команды»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что не покинет английский клуб и не планирует возвращаться в «Реал». Напомним, португальский специалист возглавлял сливочных с 2010 по 2013 год.

«Мой уход из «Манчестер Юнайтед»? У меня еще два года будет действовать контракт. Я уйду отсюда, только если руководство клуба подойдет ко мне и скажет об этом. Мне же самому очень нравится работать с этой командой», – сказал Моуринью.

Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года. На данный момент «красные дьяволы» занимают в турнирной таблице АПЛ шестое место, имея в активе 48 баллов.