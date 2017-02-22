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    Моуринью: «Возвращение в «Реал»? Я уйду из «Манчестер Юнайтед», только если этого захочет руководство команды»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что не покинет английский клуб и не планирует возвращаться в «Реал». Напомним, португальский специалист возглавлял сливочных с 2010 по 2013 год.

    «Мой уход из «Манчестер Юнайтед»? У меня еще два года будет действовать контракт. Я уйду отсюда, только если руководство клуба подойдет ко мне и скажет об этом. Мне же самому очень нравится работать с этой командой», – сказал Моуринью.

    Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года. На данный момент «красные дьяволы» занимают в турнирной таблице АПЛ шестое место, имея в активе 48 баллов.

    Источник: Skysports

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    22.02.2017 00:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 22 февраля 2017, 06:11

      Теперь его палкой не выгонишь, сам точно не уйдёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      ololoshka 22 февраля 2017, 01:09

      Через пару лет как бы в Сампдорию взяли

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -92

      Raxor > ololoshka 22 февраля 2017, 22:34

      у жозе есть имя, в любой момент может в китай рвануть, но это в случае футбольной деградации как у ЛВГ

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