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    «Ростов» поддержат около 1000 болельщиков в Праге

    «Ростов» вряд ли останется без поддержки своих болельщиков в ответном выездном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Спарты». Ожидается, что на этот выезд с командой отправятся около 1000 болельщиков из Ростова-на-Дону. Именно столько заявок на билеты пришло в российский клуб. Если цифра подтвердится, то данный выезд в Прагу станет самым массовым в еврокубках для болельщиков «Ростова».

    Напомним, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» был сильнее «Спарты» со счетом 4:0. Ответная встреча состоится 23 февраля, начало – в 23:05 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.02.2017 06:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +60

      тайлер77 21 февраля 2017, 10:27

      в Прагу больше прийдут чем дома)

      0
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    • ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 20 февраля 2017, 16:52

      Приятный выезд во всех отношениях..Красивый город,пиво,рульки и возможный (тьфу-тьфу, но четыре мяча не отыграет Спарта) выход в 1/8 Лиги Европы!

      0
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 20 февраля 2017, 13:16

      Удачи Ростову

      2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 20 февраля 2017, 10:47

      Вперёд в1/8 финала!

      3
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 20 февраля 2017, 08:40

      Ничего себе, это шестая часть от тех, кто был на стадионе в Ростове.

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn > and4ever86 20 февраля 2017, 09:31

      Там наверное билеты на самолет и стадион вместе стоят дешевле, чем на первый матч Ростова со Спартой

      5
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      Рейтинг: +208

      Kurp 20 февраля 2017, 08:30

      Хотелось бы тоже попасть в Прагу.

      0
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