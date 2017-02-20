«Ростов» поддержат около 1000 болельщиков в Праге

«Ростов» вряд ли останется без поддержки своих болельщиков в ответном выездном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Спарты». Ожидается, что на этот выезд с командой отправятся около 1000 болельщиков из Ростова-на-Дону. Именно столько заявок на билеты пришло в российский клуб. Если цифра подтвердится, то данный выезд в Прагу станет самым массовым в еврокубках для болельщиков «Ростова».

Напомним, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» был сильнее «Спарты» со счетом 4:0. Ответная встреча состоится 23 февраля, начало – в 23:05 по московскому времени.