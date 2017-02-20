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    Селюк заявил, что у Месси не было бы проблем с налогами, будь аргентинец его клиентом

    Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не имел бы проблем с налогами, если бы являлся клиентом российского функционера. По словам Селюка, в его распоряжении есть грамотные юристы, разбирающиеся в этих делах.

    – Я же не могу подойти к Месси и сказать: «О, Лео, я хочу представлять твои интересы». Представляете его реакцию?

    – Было бы забавно.

    – Хотя, если бы я представлял его интересы, на Месси не подали бы в суд из-за налогов. Ведь у меня есть хорошие юристы, которые занимаются налоговыми вопросами.

    Напомним, ранее 29-летний аргентинец и его отец обвинялись в уклонении от уплаты налогов и были приговорены к 21 месяцу тюрьмы, однако избежали наказания, потому что данный случай стал первым для футболиста, а срок составил менее двух лет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.02.2017 01:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +387

      Vizual 26 февраля 2017, 14:34

      Такого Уебана надо поискать,жопаморда отъел и все мало :)

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 20 февраля 2017, 07:29

      ...Если бы я занимался предвыборной компанией Хилари Клинтон, то Трамп не стал бы президентом....

      1
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 20 февраля 2017, 06:21

      У Селюка наверно какой то родственник работает на бомбардире...раз постоянно печатают его тупые интервью.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 февраля 2017, 06:03

      Как он уже надоел со своими пустыми словами !

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 20 февраля 2017, 05:54

      Во парнишу понесло, пито царь и бог, все вопросы решает и подвязки везде )))

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 20 февраля 2017, 05:07

      Пора бы налоговикам обратить внимание на деятельность Селюка.

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 20 февраля 2017, 05:04

      Пиар на ровном месте...

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 20 февраля 2017, 03:07

      Если бы он представлял интересы Месси, то играл бы сейчас Месси на полях славной Томи, Урала или Балтики,а не на камп ноу

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      Рейтинг: +5113

      hunta > RedGreenHooligan 20 февраля 2017, 10:31

      Нет, в Урале бы он "смотрины" не прошёл....

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