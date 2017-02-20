Селюк заявил, что у Месси не было бы проблем с налогами, будь аргентинец его клиентом

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не имел бы проблем с налогами, если бы являлся клиентом российского функционера. По словам Селюка, в его распоряжении есть грамотные юристы, разбирающиеся в этих делах.

– Я же не могу подойти к Месси и сказать: «О, Лео, я хочу представлять твои интересы». Представляете его реакцию?

– Было бы забавно.

– Хотя, если бы я представлял его интересы, на Месси не подали бы в суд из-за налогов. Ведь у меня есть хорошие юристы, которые занимаются налоговыми вопросами.

Напомним, ранее 29-летний аргентинец и его отец обвинялись в уклонении от уплаты налогов и были приговорены к 21 месяцу тюрьмы, однако избежали наказания, потому что данный случай стал первым для футболиста, а срок составил менее двух лет.