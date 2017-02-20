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  • Селюк заявил, что у Месси не было бы проблем с налогами, будь аргентинец его клиентом

Селюк заявил, что у Месси не было бы проблем с налогами, будь аргентинец его клиентом

20 февраля 2017, 01:50
9

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не имел бы проблем с налогами, если бы являлся клиентом российского функционера. По словам Селюка, в его распоряжении есть грамотные юристы, разбирающиеся в этих делах.

– Я же не могу подойти к Месси и сказать: «О, Лео, я хочу представлять твои интересы». Представляете его реакцию?

– Было бы забавно.

– Хотя, если бы я представлял его интересы, на Месси не подали бы в суд из-за налогов. Ведь у меня есть хорошие юристы, которые занимаются налоговыми вопросами.

Напомним, ранее 29-летний аргентинец и его отец обвинялись в уклонении от уплаты налогов и были приговорены к 21 месяцу тюрьмы, однако избежали наказания, потому что данный случай стал первым для футболиста, а срок составил менее двух лет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Селюк Дмитрий
Комментарии (9)
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RedGreenHooligan
1487549278
Если бы он представлял интересы Месси, то играл бы сейчас Месси на полях славной Томи, Урала или Балтики,а не на камп ноу
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Аид666
1487556269
Пиар на ровном месте...
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КЭТиК
1487556443
Пора бы налоговикам обратить внимание на деятельность Селюка.
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pegas1276
1487559241
Во парнишу понесло, пито царь и бог, все вопросы решает и подвязки везде )))
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XaXatyn
1487559823
Как он уже надоел со своими пустыми словами !
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Obojaemiy
1487560879
У Селюка наверно какой то родственник работает на бомбардире...раз постоянно печатают его тупые интервью.
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hunta
1487564989
...Если бы я занимался предвыборной компанией Хилари Клинтон, то Трамп не стал бы президентом....
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Vizual
1488108857
Такого Уебана надо поискать,жопаморда отъел и все мало :)
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