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    Венгер: «Я не хочу сравнений с Фергюсоном»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал свое будущее в лондонском клубе. Напомним, что соглашение француза с «канонирами» действует до лета 2017 года.

    «Могу ли я проработать 26 лет в одном клубе, как это сделал сэр Алекс Фергюсон? У этого человека были кое-какие другие интересы в жизни, и он старше меня. На пенсию Фергюсон вышел в 71, а мне сейчас 67. Может быть, я выйду на пенсию раньше. Может — позже. Я не хочу сравнений с Фергюсоном», – сказал специалист.

    Под руководством Венгера «Арсенал» идет на третьем месте в турнирной таблице АПЛ в текущем сезоне.

    Источник: Skysports

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    19.02.2017 11:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 21 февраля 2017, 10:59

      ну Венгер просто проработает 26 лет. а Ферги лет 15-20 нагибал всю Англию как хотел

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      Рейтинг: +32

      oreshko 19 февраля 2017, 11:58

      Сравнений не избежать)

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