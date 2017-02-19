Венгер: «Я не хочу сравнений с Фергюсоном»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал свое будущее в лондонском клубе. Напомним, что соглашение француза с «канонирами» действует до лета 2017 года.

«Могу ли я проработать 26 лет в одном клубе, как это сделал сэр Алекс Фергюсон? У этого человека были кое-какие другие интересы в жизни, и он старше меня. На пенсию Фергюсон вышел в 71, а мне сейчас 67. Может быть, я выйду на пенсию раньше. Может — позже. Я не хочу сравнений с Фергюсоном», – сказал специалист.

Под руководством Венгера «Арсенал» идет на третьем месте в турнирной таблице АПЛ в текущем сезоне.