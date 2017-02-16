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  • Экс-президент «Барселоны»: «Нынешнее руководство разваливает команду»

Экс-президент «Барселоны»: «Нынешнее руководство разваливает команду»

16 февраля 2017, 19:46
3

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказал мнение о поражении команды от «ПСЖ» (0:4), а также заявил, что нынешний руководитель клуба Жозеп Бартомеу разваливает команду.

«Первое, что приходит мне в голову после такого разгрома – это написать заявление об отставке. Меня удивляет то, что Бартомеу не сделал этого. Это еще раз подтверждает то, что я о нем думаю. Нынешнее руководство «Барселоны» разрушает команду. Они только воспользовались тем, что им оставили мы. Опасно оставлять клуб в руках Бартомеу и других руководителей», – заявил функционер.

Лапорта был президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 год. При нем клуб дважды побеждал в Лиге чемпионов.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Барселона Бартомеу Жозеп
Комментарии (3)
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maksspartak
1487263701
ну да заметно (((Барса уже не та как была раньше
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de bruyne
1487269260
Пои тебе реал страдал...как никто... верни...я верни ту школу барсе
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Protosser
1487315158
Господи - хоть кто-то из ЗНАЧИМЫХ людей сказал правду как есть. Не стал валить на Энрике (хотя к нему есть НЕБОЛЬШИЕ вопросы), на Месси, а сказал все по-чесноку - РУКОВОДСТВО КЛУБА - ПОДЛЫЕ УПЫРИ, РАЗВАЛИВАЮЩИЕ КОМАНДУ! Их трансферы говорят о том, что они имеют с них ЛИЧНУЮ ВЫГОДУ! Иначе не объяснить 180 миллионов, спущенных непонятно на кого!
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