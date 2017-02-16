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    Экс-президент «Барселоны»: «Нынешнее руководство разваливает команду»

    Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказал мнение о поражении команды от «ПСЖ» (0:4), а также заявил, что нынешний руководитель клуба Жозеп Бартомеу разваливает команду.

    «Первое, что приходит мне в голову после такого разгрома – это написать заявление об отставке. Меня удивляет то, что Бартомеу не сделал этого. Это еще раз подтверждает то, что я о нем думаю. Нынешнее руководство «Барселоны» разрушает команду. Они только воспользовались тем, что им оставили мы. Опасно оставлять клуб в руках Бартомеу и других руководителей», – заявил функционер.

    Лапорта был президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 год. При нем клуб дважды побеждал в Лиге чемпионов.

    Источник: Goal.com

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    16.02.2017 19:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -186

      Protosser 17 февраля 2017, 10:05

      Господи - хоть кто-то из ЗНАЧИМЫХ людей сказал правду как есть.
      Не стал валить на Энрике (хотя к нему есть НЕБОЛЬШИЕ вопросы), на Месси, а сказал все по-чесноку - РУКОВОДСТВО КЛУБА - ПОДЛЫЕ УПЫРИ, РАЗВАЛИВАЮЩИЕ КОМАНДУ!
      Их трансферы говорят о том, что они имеют с них ЛИЧНУЮ ВЫГОДУ! Иначе не объяснить 180 миллионов, спущенных непонятно на кого!

      -1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 февраля 2017, 21:21

      Пои тебе реал страдал...как никто... верни...я верни ту школу барсе

      1
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 16 февраля 2017, 19:48

      ну да заметно (((Барса уже не та как была раньше

      2
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