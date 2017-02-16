Экс-президент «Барселоны»: «Нынешнее руководство разваливает команду»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказал мнение о поражении команды от «ПСЖ» (0:4), а также заявил, что нынешний руководитель клуба Жозеп Бартомеу разваливает команду.

«Первое, что приходит мне в голову после такого разгрома – это написать заявление об отставке. Меня удивляет то, что Бартомеу не сделал этого. Это еще раз подтверждает то, что я о нем думаю. Нынешнее руководство «Барселоны» разрушает команду. Они только воспользовались тем, что им оставили мы. Опасно оставлять клуб в руках Бартомеу и других руководителей», – заявил функционер.

Лапорта был президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 год. При нем клуб дважды побеждал в Лиге чемпионов.