Экс-президент «Барселоны»: «Нынешнее руководство разваливает команду»

Господи - хоть кто-то из ЗНАЧИМЫХ людей сказал правду как есть.
Не стал валить на Энрике (хотя к нему есть НЕБОЛЬШИЕ вопросы), на Месси, а сказал все по-чесноку - РУКОВОДСТВО КЛУБА - ПОДЛЫЕ УПЫРИ, РАЗВАЛИВАЮЩИЕ КОМАНДУ!
Их трансферы говорят о том, что они имеют с них ЛИЧНУЮ ВЫГОДУ! Иначе не объяснить 180 миллионов, спущенных непонятно на кого!
Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказал мнение о поражении команды от «ПСЖ» (0:4), а также заявил, что нынешний руководитель клуба Жозеп Бартомеу разваливает команду.
«Первое, что приходит мне в голову после такого разгрома – это написать заявление об отставке. Меня удивляет то, что Бартомеу не сделал этого. Это еще раз подтверждает то, что я о нем думаю. Нынешнее руководство «Барселоны» разрушает команду. Они только воспользовались тем, что им оставили мы. Опасно оставлять клуб в руках Бартомеу и других руководителей», – заявил функционер.
Лапорта был президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 год. При нем клуб дважды побеждал в Лиге чемпионов.