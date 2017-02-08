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  • «Ростов» хочет попасть в пятерку лучших команд РФПЛ и выйти в 1/4 финала ЛЕ

«Ростов» хочет попасть в пятерку лучших команд РФПЛ и выйти в 1/4 финала ЛЕ

8 февраля 2017, 12:16
18

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал о задачах «Ростова» на вторую часть сезона. По его словам, клуб намерен попасть в пятерку сильнейших в РФПЛ и как можно дальше пробиться в Лиге Европы.

«Губернатор сформулировал задачи для команды: для чемпионата страны для нас очень важно, чтобы клуб попал в пятерку лучших команд, что касается Лиги Европы, «Ростов» с этим составом может побороться за высокие места и, надеемся, что пройдет максимально. Для меня было бы хорошим результатом, если бы «Ростов» попал в четвертьфинал, но думаю, что при определенном раскладе клуб может пройти и дальше.

У нас полностью сохранился состав, который играл в Лиге чемпионов. Всех, кого необходимо, по мнению тренера, мы заявили на Лигу Европы. Сейчас завершился второй учебно-тренировочный сбор, идет плановая подготовка ко второму кругу и Лиге Европы; все в порядке в команде, никого мы не потеряли», – сказал Гуськов.

По итогам 17-ти туров чемпионата России «Ростов» идет на седьмом месте в турнирной таблице. В 1/16 финала Лиги Европы команда сыграет с пражской «Спартой». Встречи пройдут 16 и 23 февраля.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Лига Европы Ростов
Комментарии (18)
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СОКОЛ САРАТОВ
1486545802
ГУБА НЕ ДУРА.ПУСТЬ ДЛЯ НАЧАЛА СПАРТУ ПРОЙДЁТ.
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vladimir-7
1486546538
Вполне возможно и желаю удачи Ростову. Самое главное нужно освободить шестое место для одной команды с постоянной пропиской там.
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Юрэс
1486546987
.я не против Ростова , но это у них не ВЫЙДЕТ
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mialkov
1486549716
Большой плюс Ростова в сохранении состава, в отличии от клубов находящихся выше в турнирке - не надо наигрывать состав в официалках! Поэтому есть уверенность в успешности выполнения озвученных задач. Ростову успехов и обязательно - везения!
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vgarakh
1486554975
Да Ростов пройдет, я вот за Зенит переживаю, может Андерлехт не пройти
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subbotaspartak
1486565161
Если готов Давай Ростов!!! Важно, что думает нормальная футбольная община, А не всякая "карасёвщина"
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dukati
1486565313
За Ростовскую братву !!! Нужны только победы !!!
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compka
1486573420
Успехов Ростову во всех начинаниях! Нобоа с нами, плеймекер наш!
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FanatSerj
1486627713
Вот эти "задачники" Лестер тоже много что думал после чемпионства, а сейчас опять за выживание борется, как и не было прошлого сезона. А то уже смотрю быстро привыкли к чуду Бердыева как к должному. Не давите на команду, там и без вас разберутся какое им место занимать.
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Garrincha58
1486934689
вполне по силам
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