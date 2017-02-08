«Ростов» хочет попасть в пятерку лучших команд РФПЛ и выйти в 1/4 финала ЛЕ

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал о задачах «Ростова» на вторую часть сезона. По его словам, клуб намерен попасть в пятерку сильнейших в РФПЛ и как можно дальше пробиться в Лиге Европы.

«Губернатор сформулировал задачи для команды: для чемпионата страны для нас очень важно, чтобы клуб попал в пятерку лучших команд, что касается Лиги Европы, «Ростов» с этим составом может побороться за высокие места и, надеемся, что пройдет максимально. Для меня было бы хорошим результатом, если бы «Ростов» попал в четвертьфинал, но думаю, что при определенном раскладе клуб может пройти и дальше.

У нас полностью сохранился состав, который играл в Лиге чемпионов. Всех, кого необходимо, по мнению тренера, мы заявили на Лигу Европы. Сейчас завершился второй учебно-тренировочный сбор, идет плановая подготовка ко второму кругу и Лиге Европы; все в порядке в команде, никого мы не потеряли», – сказал Гуськов.

По итогам 17-ти туров чемпионата России «Ростов» идет на седьмом месте в турнирной таблице. В 1/16 финала Лиги Европы команда сыграет с пражской «Спартой». Встречи пройдут 16 и 23 февраля.