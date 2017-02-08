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    «Ростов» хочет попасть в пятерку лучших команд РФПЛ и выйти в 1/4 финала ЛЕ

    Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал о задачах «Ростова» на вторую часть сезона. По его словам, клуб намерен попасть в пятерку сильнейших в РФПЛ и как можно дальше пробиться в Лиге Европы.

    «Губернатор сформулировал задачи для команды: для чемпионата страны для нас очень важно, чтобы клуб попал в пятерку лучших команд, что касается Лиги Европы, «Ростов» с этим составом может побороться за высокие места и, надеемся, что пройдет максимально. Для меня было бы хорошим результатом, если бы «Ростов» попал в четвертьфинал, но думаю, что при определенном раскладе клуб может пройти и дальше.

    У нас полностью сохранился состав, который играл в Лиге чемпионов. Всех, кого необходимо, по мнению тренера, мы заявили на Лигу Европы. Сейчас завершился второй учебно-тренировочный сбор, идет плановая подготовка ко второму кругу и Лиге Европы; все в порядке в команде, никого мы не потеряли», – сказал Гуськов.

    По итогам 17-ти туров чемпионата России «Ростов» идет на седьмом месте в турнирной таблице. В 1/16 финала Лиги Европы команда сыграет с пражской «Спартой». Встречи пройдут 16 и 23 февраля.

    Источник: ТАСС

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    08.02.2017 12:16
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 февраля 2017, 00:24

      вполне по силам

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 февраля 2017, 11:08

      Вот эти "задачники" Лестер тоже много что думал после чемпионства, а сейчас опять за выживание борется, как и не было прошлого сезона.
      А то уже смотрю быстро привыкли к чуду Бердыева как к должному.
      Не давите на команду, там и без вас разберутся какое им место занимать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2336

      den161 9 февраля 2017, 10:52

      Сделать ставку на ЛЕ, отлично сыграть 9 игр и осенью лига чемпионов. Ни азмун ни нобоа и никто другой никуда при таких раскладах не уйдут. Бекиеча подписать тоже есессно. В чемпионате можно в этом сезоне в 10ку попасть и норм. А к след сезону норм провести трансферную подготовку для глубины состава на 2 фронта

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 9 февраля 2017, 00:12

      ...удачи!..

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 8 февраля 2017, 20:21

      Я чё-то не понял , я за Ростов , но в сказки не верю !
      Один раз ну повезло. Никто правду не любит ? А ?

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 > Юрэс 9 февраля 2017, 10:48

      какие сказки? о чем говоришь? разве не смотришь игры? все по делу!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1297

      compka 8 февраля 2017, 20:03

      Успехов Ростову во всех начинаниях!
      Нобоа с нами, плеймекер наш!

      2
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      Рейтинг: +33

      dukati 8 февраля 2017, 17:48

      За Ростовскую братву !!! Нужны только победы !!!

      6
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 февраля 2017, 17:46

      Если готов
      Давай Ростов!!!
      Важно, что думает нормальная футбольная община,
      А не всякая "карасёвщина"

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1297

      compka > subbotaspartak 8 февраля 2017, 20:09

      с вашего позволения свою версию:

      Когда желто-синий готов,
      Давай наш комбайн Ростов,
      Важно, что думает народная община,
      А не Мутковатая кабинетщина.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 8 февраля 2017, 15:02

      я хоть и не болела Зенита.. но кто кто, а Зина Андерлехт точно пройдет!

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 8 февраля 2017, 14:56

      Да Ростов пройдет, я вот за Зенит переживаю, может Андерлехт не пройти

      2
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