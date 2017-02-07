Кубок Германии. «Гамбург» разобрался с «Кельном» и вышел в четвертьфинал

заслужили!ни в чем сегодня "козлам" не уступали.С победой "динозавры".Я в вас верил,как спартак в Валеру)
В рамках 1/8 финала Кубка Германии «Гамбург» на домашнем поле обыграл «Кельн» и оформил выход в четвертьфинал турнира.
Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте встречи, а во втором тайме довели свой перевес до двух мячей. «Козлам», в свою очередь, отличиться так и не удалось.
Своего соперника по следующей стадии «Гамбург» узнает позднее.
Кубок Германии. 1/8 финала
Голы: 1:0 – Юнг, 5; 2:0 – Вуд, 75.