Кубок Германии. «Гамбург» разобрался с «Кельном» и вышел в четвертьфинал

В рамках 1/8 финала Кубка Германии «Гамбург» на домашнем поле обыграл «Кельн» и оформил выход в четвертьфинал турнира.

Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте встречи, а во втором тайме довели свой перевес до двух мячей. «Козлам», в свою очередь, отличиться так и не удалось.

Своего соперника по следующей стадии «Гамбург» узнает позднее.

Кубок Германии. 1/8 финала

Гамбург – Кельн – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Юнг, 5; 2:0 – Вуд, 75.

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