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    Кубок Германии. «Гамбург» разобрался с «Кельном» и вышел в четвертьфинал

    В рамках 1/8 финала Кубка Германии «Гамбург» на домашнем поле обыграл «Кельн» и оформил выход в четвертьфинал турнира.

    Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте встречи, а во втором тайме довели свой перевес до двух мячей. «Козлам», в свою очередь, отличиться так и не удалось.

    Своего соперника по следующей стадии «Гамбург» узнает позднее.

    Кубок Германии. 1/8 финала

    Гамбург – Кельн – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Юнг, 5; 2:0 – Вуд, 75.

    Календарь Кубка Германии

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2017 22:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 8 февраля 2017, 00:11

      заслужили!ни в чем сегодня "козлам" не уступали.С победой "динозавры".Я в вас верил,как спартак в Валеру)

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