Тиоте перешел из «Ньюкасла» в клуб из второй китайской лиги

«Бейджин Энтерпрайзес» объявил о подписании контракта с полузащитником «Ньюкасла» Шейком Тиоте. Подробности сделки не разглашаются. Отметим, что столичный клуб выступает во втором по силе китайском дивизионе.

В нынешнем сезоне 30-летний ивуариец провел всего три матча за «сорок» во всех турнирах.

Тиоте перешел в «Ньюкасл» из «Твенте» в августе 2010 года. Сумма трансфера тогда составила 3,5 миллиона евро.