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    Тиоте перешел из «Ньюкасла» в клуб из второй китайской лиги

    «Бейджин Энтерпрайзес» объявил о подписании контракта с полузащитником «Ньюкасла» Шейком Тиоте. Подробности сделки не разглашаются. Отметим, что столичный клуб выступает во втором по силе китайском дивизионе.

    В нынешнем сезоне 30-летний ивуариец провел всего три матча за «сорок» во всех турнирах.

    Тиоте перешел в «Ньюкасл» из «Твенте» в августе 2010 года. Сумма трансфера тогда составила 3,5 миллиона евро.

    Источник: Twitter

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    07.02.2017 13:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +284

      Kano 15 февраля 2017, 17:04

      Помнится за него когда-то Арс предлагал 20.000.000 фунтов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 7 февраля 2017, 14:52

      за деньгами поехал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 7 февраля 2017, 14:49

      ок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 февраля 2017, 14:29

      Любым способом, но в Китай! Китайский ЦСКА))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      Михас007 7 февраля 2017, 13:58

      все деньги

      1
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