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    Ватцке пообещал жестко наказать виновных в организации столкновения между фанатами «Боруссии» и «Лейпцига»

    Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке выступил с резкой критикой фанатов своей команды, которые напали на болельщиков «РБ Лейпцига».

    «Даже спустя несколько дней мы по-прежнему находимся в шоке от проявленного насилия. Я хотел бы выразить сочувствие болельщикам «Лейпцига». Мы проводим проверку этого гнусного поступка. Мы уже выявили нескольких злоумышленников.

    Я прошу набраться немного терпения, потому что скрупулезность гораздо важнее спешки в таком деле. Надеюсь, что на следующей неделе мы сможем объявить результаты расследования и накажем виновных максимально жестко.

    Хочу заверить, что клуб сделает все возможное для того, чтобы подобное больше не повторилось», – сказал Ватцке.

    Напомним, что перед матчем дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпцига», который завершился со счетом 1:0, произошли столкновения болельщиков. Среди пострадавших числятся женщины и дети. Наибольшее число пострадавших получили ранения из-за забрасывания сторонами друг друга камнями и бутылками.

    В результате расследования уже открыто 28 уголовных дел. Количество пострадавших болельщиков «Лейпцига» не меньше 10. Еще четверо являются работниками правоохранительных органов.

    Источник: Goal.com

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    07.02.2017 11:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 7 февраля 2017, 13:46

      ну молодцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 7 февраля 2017, 13:40

      Давно там пивные не громили)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      catalin17CSKA 7 февраля 2017, 13:16

      Red Bull ненавидят во всей Германии, но не везде фанаты идут в открытую драку, виноваты и организаторы, которые не пресекли столкновения.

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 7 февраля 2017, 13:00

      Да запретить им годика на 3 вход на Сигнал Идуна Парк, всего и делов!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 февраля 2017, 12:41

      Жестоко и беспощадно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 7 февраля 2017, 12:03

      Это будет правильно

      0
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