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  • Ватцке пообещал жестко наказать виновных в организации столкновения между фанатами «Боруссии» и «Лейпцига»

Ватцке пообещал жестко наказать виновных в организации столкновения между фанатами «Боруссии» и «Лейпцига»

7 февраля 2017, 11:42
6

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке выступил с резкой критикой фанатов своей команды, которые напали на болельщиков «РБ Лейпцига».

«Даже спустя несколько дней мы по-прежнему находимся в шоке от проявленного насилия. Я хотел бы выразить сочувствие болельщикам «Лейпцига». Мы проводим проверку этого гнусного поступка. Мы уже выявили нескольких злоумышленников.

Я прошу набраться немного терпения, потому что скрупулезность гораздо важнее спешки в таком деле. Надеюсь, что на следующей неделе мы сможем объявить результаты расследования и накажем виновных максимально жестко.

Хочу заверить, что клуб сделает все возможное для того, чтобы подобное больше не повторилось», – сказал Ватцке.

Напомним, что перед матчем дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпцига», который завершился со счетом 1:0, произошли столкновения болельщиков. Среди пострадавших числятся женщины и дети. Наибольшее число пострадавших получили ранения из-за забрасывания сторонами друг друга камнями и бутылками.

В результате расследования уже открыто 28 уголовных дел. Количество пострадавших болельщиков «Лейпцига» не меньше 10. Еще четверо являются работниками правоохранительных органов.

Источник: Goal.com
Германия. Бундеслига Боруссия Д РБ Лейпциг
Комментарии (6)
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Алексей Гозиас
1486458236
Это будет правильно
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sir_Alex
1486460478
Жестоко и беспощадно!
Ответить
zatonn
1486461645
Да запретить им годика на 3 вход на Сигнал Идуна Парк, всего и делов!
Ответить
catalin17CSKA
1486462586
Red Bull ненавидят во всей Германии, но не везде фанаты идут в открытую драку, виноваты и организаторы, которые не пресекли столкновения.
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Pourport
1486464034
Давно там пивные не громили)
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СашкаГуров
1486464369
ну молодцы
Ответить
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