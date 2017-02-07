Ватцке пообещал жестко наказать виновных в организации столкновения между фанатами «Боруссии» и «Лейпцига»

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке выступил с резкой критикой фанатов своей команды, которые напали на болельщиков «РБ Лейпцига».

«Даже спустя несколько дней мы по-прежнему находимся в шоке от проявленного насилия. Я хотел бы выразить сочувствие болельщикам «Лейпцига». Мы проводим проверку этого гнусного поступка. Мы уже выявили нескольких злоумышленников.

Я прошу набраться немного терпения, потому что скрупулезность гораздо важнее спешки в таком деле. Надеюсь, что на следующей неделе мы сможем объявить результаты расследования и накажем виновных максимально жестко.

Хочу заверить, что клуб сделает все возможное для того, чтобы подобное больше не повторилось», – сказал Ватцке.

Напомним, что перед матчем дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпцига», который завершился со счетом 1:0, произошли столкновения болельщиков. Среди пострадавших числятся женщины и дети. Наибольшее число пострадавших получили ранения из-за забрасывания сторонами друг друга камнями и бутылками.

В результате расследования уже открыто 28 уголовных дел. Количество пострадавших болельщиков «Лейпцига» не меньше 10. Еще четверо являются работниками правоохранительных органов.