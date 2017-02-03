Туре верит в чемпионство «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре рассчитывает включиться в борьбу с «Челси» за чемпионское звание в текущем сезоне.

«Лично я никогда не сдаюсь. Но в футболе все проверяется не на словах, а на деле. В игровых компонентах мы должны прибавлять, чтобы догнать соперника.

Плюс «Челси» в том, что они проводит всего один матч в неделю, а мы играем сразу в нескольких турнирах, что дается непросто. Победа «Челси» над «Ливерпулем» могла бы еще больше осложнить нам жизнь. Впрочем, мы не зацикливаемся на мыслях о «Челси» – мы думаем о своей игре», – приводит слова Туре ВВС.

Отставание «Манчестер Сити» от «Челси» перед стартом 24-го тура Премьер-лиги составляет 10 очков.