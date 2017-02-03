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    Туре верит в чемпионство «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре рассчитывает включиться в борьбу с «Челси» за чемпионское звание в текущем сезоне.

    «Лично я никогда не сдаюсь. Но в футболе все проверяется не на словах, а на деле. В игровых компонентах мы должны прибавлять, чтобы догнать соперника.

    Плюс «Челси» в том, что они проводит всего один матч в неделю, а мы играем сразу в нескольких турнирах, что дается непросто. Победа «Челси» над «Ливерпулем» могла бы еще больше осложнить нам жизнь. Впрочем, мы не зацикливаемся на мыслях о «Челси» – мы думаем о своей игре», – приводит слова Туре ВВС.

    Отставание «Манчестер Сити» от «Челси» перед стартом 24-го тура Премьер-лиги составляет 10 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2017 06:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1637

      Psih86 3 февраля 2017, 10:04

      Челси,Челси,Челси,мы не думаем о Челси:-)))))

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 3 февраля 2017, 09:24

      В каком году ? В 17 - Челси, 18 - МЮ, 19 - Арсенал...

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 3 февраля 2017, 08:47

      А он может только и верить, потому, что больше ничего не остается. Десять очков, от лидера "Челси", в Англии, это очень много, а если принимать во внимание, что у лондонцев осталось два турнира, то вряд ли Конте, упистит свой шанс выиграть Англию в своем дебютном сезоне, а если и кубок возьмент, вообще большущий плюс к карме и авторитету.

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