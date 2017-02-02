«Ростов» включил 22 футболиста в заявку на плей-офф Лиги Европы

«Ростов» подал заявку для участия в матчах плей-офф Лиги Европы. В нее были включены 22 футболиста.
Полный список игроков выглядит следующим образом:
Вратари: Сослан Джанаев, Никита Медведев.
Защитники: Денис Терентьев, Дмитрий Скопинцев, Миха Мевля, Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Сесар Навас.
Полузащитники: Хорен Байрамян, Мусса Думбия, Александр Ерохин, Максим Григорьев, Тимофей Калачев, Игорь Киреев, Кристиан Нобоа, Андрей Препелицэ, Александр Гацкан, Валерий Ярошенко.
Нападающие: Сердар Азмун, Александр Бухаров, Дмитрий Полоз, Марко Девич.
Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» сыграет с пражской «Спартой». Первый матч пройдет в Ростове-на-Дону 16 февраля. Ответная игра состоится в Праге 23 февраля.
Источник: ФК «Ростов»