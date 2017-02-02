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  • «Ростов» включил 22 футболиста в заявку на плей-офф Лиги Европы

«Ростов» включил 22 футболиста в заявку на плей-офф Лиги Европы

2 февраля 2017, 11:04
26

«Ростов» подал заявку для участия в матчах плей-офф Лиги Европы. В нее были включены 22 футболиста.

Полный список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Сослан Джанаев, Никита Медведев.

Защитники: Денис Терентьев, Дмитрий Скопинцев, Миха Мевля, Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Сесар Навас.

Полузащитники: Хорен Байрамян, Мусса Думбия, Александр Ерохин, Максим Григорьев, Тимофей Калачев, Игорь Киреев, Кристиан Нобоа, Андрей Препелицэ, Александр Гацкан, Валерий Ярошенко.

Нападающие: Сердар Азмун, Александр Бухаров, Дмитрий Полоз, Марко Девич.

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» сыграет с пражской «Спартой». Первый матч пройдет в Ростове-на-Дону 16 февраля. Ответная игра состоится в Праге 23 февраля.

Источник: ФК «Ростов»
Лига Европы Ростов
Комментарии (26)
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Joko21
1486022844
надеюсь Ростов наведет шороха в Европе !
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Genchik92
1486022883
Вперед Ростов!!
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Atoniq
1486024169
Второй год подряд в плей-офф Лиги Европы российские клубы попадают на Спарту,надеюсь Ростов отомстит ей за Краснодар!!! Удачи Ростову в играх!!!
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Таганский
1486024172
Эзатоллахи не видно..так вроде бы все на месте.. Вперед, ребятушки!! Удачи и побед!!
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vladimir-7
1486024348
Желаю удачи Ростову выиграть кубок Лиги Европы, чтобы в России была третья команда, обладательница этого кубка. Успехов вам, ребята.
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ftse500
1486031403
боевой состав. Такой уже Баварии прикурить дал. Удачи и обязательно дойти да финала
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erofey83
1486031666
Удачи Ростов!
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a-rakhmatov
1486032425
Хороший состав!
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Александ1982
1486035404
я сам фанат Спартака, но Ростову желаю удачи и выхода в следующий этап!! Ребята мы с вами!!!
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vgarakh
1486038523
Будет успех!!! Состав сохранен и это главное.
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