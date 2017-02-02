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    «Ростов» включил 22 футболиста в заявку на плей-офф Лиги Европы

    «Ростов» подал заявку для участия в матчах плей-офф Лиги Европы. В нее были включены 22 футболиста.

    Полный список игроков выглядит следующим образом:

    Вратари: Сослан Джанаев, Никита Медведев.

    Защитники: Денис Терентьев, Дмитрий Скопинцев, Миха Мевля, Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Сесар Навас.

    Полузащитники: Хорен Байрамян, Мусса Думбия, Александр Ерохин, Максим Григорьев, Тимофей Калачев, Игорь Киреев, Кристиан Нобоа, Андрей Препелицэ, Александр Гацкан, Валерий Ярошенко.

    Нападающие: Сердар Азмун, Александр Бухаров, Дмитрий Полоз, Марко Девич.

    Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» сыграет с пражской «Спартой». Первый матч пройдет в Ростове-на-Дону 16 февраля. Ответная игра состоится в Праге 23 февраля.

    Источник: ФК «Ростов»

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    02.02.2017 11:04
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +93

      Денис Ростовский 3 февраля 2017, 00:12

      А где Григорьев Максим? Я имею ввиду на поле хоть раз выходил?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 февраля 2017, 15:28

      Будет успех!!! Состав сохранен и это главное.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 2 февраля 2017, 15:25

      Вперед, Сельмаш!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 2 февраля 2017, 14:36

      я сам фанат Спартака, но Ростову желаю удачи и выхода в следующий этап!! Ребята мы с вами!!!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 февраля 2017, 13:47

      Хороший состав!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      erofey83 2 февраля 2017, 13:34

      Удачи Ростов!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      ftse500 2 февраля 2017, 13:30

      боевой состав. Такой уже Баварии прикурить дал. Удачи и обязательно дойти да финала

      7
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 февраля 2017, 12:00

      Хороший состав!Команду всё -таки сохранили!Удачи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 февраля 2017, 11:32

      Желаю удачи Ростову выиграть кубок Лиги Европы, чтобы в России была третья
      команда, обладательница этого кубка. Успехов вам, ребята.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 2 февраля 2017, 11:29

      Эзатоллахи не видно..так вроде бы все на месте..
      Вперед, ребятушки!! Удачи и побед!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +18893

      Atoniq > Таганский 2 февраля 2017, 11:34

      его кстати не видно,ты прав,Алексей!
      уже жду не дождусь 16 февраля,чтоб игры наших клубов посмотреть!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский > Atoniq 2 февраля 2017, 11:38

      Привет, Антон!! 2 недели еще ждать..
      Ты что так подзастрял в КП, не прет??
      Я-то ладно, особо не спешу (курочка по зернышку..))
      Или до конца время еще есть??))

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      Рейтинг: +18893

      Atoniq > Таганский 2 февраля 2017, 11:43

      Привет-Привет,Алексей!!)))
      не пруха какая-то просто,а от этого болларов минимум,вот и болтаюсь не пойми где...
      интересно трансляция матчей плей-офф будет?? на матч тв или где вопрос?..

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      Рейтинг: +1941

      Таганский > Atoniq 2 февраля 2017, 12:19

      Не знаю, должны транслировать - немного российских представителей осталось в Европе, чтобы их игнорировать..Ну а если не будут, то кроме матерных слов у меня не будет других, чтобы их "охарактеризовать"..))

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      Рейтинг: +1941

      Таганский > Atoniq 2 февраля 2017, 12:21

      P.S. Ну если вчера МАТЧ-ТВ показывал ОДД-Зенит....))

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      Atoniq > Таганский 2 февраля 2017, 12:46

      а какие слова найдутся,кроме матерков,если ЛЕ где наших 3 команды,транслировать не будут,а ЛЧ где наших нет будут??..
      P.S.какой счет,а то я уснул на 1-1)))

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      Рейтинг: +1941

      Таганский > Atoniq 2 февраля 2017, 14:32

      Правильно, что уснул)) - дальше без изменений..

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      Рейтинг: +18893

      Atoniq > Таганский 2 февраля 2017, 16:05

      значит мне сон приснился,что зенит запихал вторую плюху!!!)))))

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